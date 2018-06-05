Birevim'den ramazan ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Birevim, ramazan ayı boyunca her gün bir kişiyi hemen teslim faizsiz ve farksız ev sahibi yapmak için çalışıyor.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, faizsiz ev sahibi olmak isteyen kişileri aynı platformda bir araya getirerek ortak tasarruf imkânı sağlayan şirket, sunduğu ödeme seçenekleri ve küçük taksit imkanlarıyla ailelerin ev sahibi olmasını kolaylaştırıyor.



Bu kapsamda, ramazan ayına özel kampanyalar geliştiren Birevim, ay boyunca kayıt yaptıran müşterileri için özel bir çekiliş düzenleyerek herkesin ev sahibi olmasının kapılarını aralıyor. Her gün yeni kayıt yaptıranlar arasından yapılan kura ile bir kişi kısa sürede ev sahibi oluyor.