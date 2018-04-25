Birevim, 2018'in ilk 2 ayında 5 şube açtı

İSTANBUL (AA) - Faizsiz ve peşinatsız ödeme seçenekleriyle ev satın almada yenilikçi çözümler sunan Birevim, 2018’in ilk 2 ayında Türkiye’nin farklı noktalarında 5 şube açtı.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, "herkesin bir evi olsun" hedefiyle ev satın almada faizsiz, kredisiz, vade farksız, kendine özgü tescilli yöntemler sunan şirket, şube ağını genişletmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultunda 2018 yılına hızlı başlayan şirket, bu yılın ilk 2 ayında 5 farklı lokasyonda şube açtı. Türkiye’nin her bölgesinde şubelerini artırma yolunda ilerleyen Birevim, bugün itibarıyla 31 farklı noktada müşterileriyle buluşuyor. Birevim, 2018 yılının sonunda 52 şubeye ulaşmayı planlıyor.