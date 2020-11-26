Bir Zamanlar Çukurova 74. Bölüm (26 Kasım 2020) Ne Zaman Bitiyor?

Bir Zamanlar Çukurova 74. Bölüm ATV Yayın Akışına göre 20.00 da geçmiş bölüm zeti ile yayına başlıyor. 21.00 da başlayan yeni bölüm 00.05 civarında ise son buluyor.

Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)

MÜJGAN’IN HAMİLELİK HABERİ ZÜLEYHA’YI YIKACAK MI?

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan’ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha’yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.

BEHİCE’NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?

Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova’nın bir diğer “kurnaz” kadını Şermin’i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir’e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice’yi alt etmeyi hem de yeniden “Yaman” olarak kabul görmeyi istiyordur.

SEVDA KONAĞA YERLEŞTİKÇE SANİYE’NİN HAYATI ZORLAŞIYOR

Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir. Gaffur hem Behice’nin tehditlerinden hem de Saniye’nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur’un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım’ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.

YILMAZ’I ÇILDIRTAN ELİNE SİLAH ALDIRTAN NE?

Müjgan’ın hamilelik haberi Züleyha’yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır. Fekeli’nin gönlü hala Hünkar’a yanıyor

26 Kasım 2020 Perşembe ATV, 20:00