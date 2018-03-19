KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, "Bir Yastıkta Kırk Yıl" projesi kapsamında evliliklerinde 40 yılını doldurmuş 40 çifti bir araya getirdi.

Örnek çiftlerin mutluluk sırlarını yeni kuşaklara aktarma amacıyla hazırlanan proje kapsamında yıllar süren evliliğinin huzurunu yaşayan 40 çift, Ağalar Konağı'nda düzenlenen toplantıda buluştu.

Toplantıya katılan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte 40 yıl evliliğini tamamlamış 40 çifti bir araya getirdiklerini, tecrübe ve uzun evlilik sırlarını sonraki nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Uzun evliliği olan çiftlerin yeni evlilere önemli bir örnek olduklarını vurgulayan Başkan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Aile toplumun ve ülkemizin en önemli değerlerindendir. Aile kurumunun ayakta kalması, aile kurumunun yaşatılması toplumda bozulmaların olduğu özellikle bu günlerde her geçen gün daha değerli hale geliyor. Aile bağlarımız biraz daha azalıyor. Boşanma olayları neredeyse ülkemizde batı ülkeleri ile aynı noktaya gelmeye başladı. Toplumumuzun temeli olan ailenin korunması yaşatılması, bizim belediye olarak görev sorumluluklarımızın arasında. Kırk yılını tamamlamış çiftlerle bir araya gelelim istedik ki basında ve sosyal medya da paylaşılsın ki gençler de böylece görsünler, imrenerek örnek alsınlar. Sizler örnek kişilersiniz. Ülkemiz için güzel evlatlar yetiştirdiniz."

Belediye Başkanlığında dokuz yılı tamamladıklarını, bir çok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Bahçeci, "Kırşehir tarihte önemli yeri olan, çok köklü bir şehir. Yaptığımız hizmetlerde ayrım yapmadan, bütün kesimlere hizmet ediyoruz. Hizmetin siyaseti olmaz. Kırşehir Türkiye’nin bir mozaiği. Buraya bakan Türkiye'yi görür. Bütün derdimiz, tasamız, mücadelemiz daha güzel bir Kırşehir inşa etmek için." ifadelerini kullandı.

Bahçeci, konuşmasının ardından 40 yılını doldurmuş çiftlere çeşitli hediyeler verdi.