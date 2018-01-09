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"Bir Valize Ne Sığar ki" tiyatro oyunu sahnelendi

ANKARA (AA) - Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sergilediği "Bir Valize Ne Sığar ki" adlı oyuna, Yenimahalleliler yoğun ilgi gösterdi.Dört Mevsim Tiyatro Salonunda gösterime sunulan ve rejisini Yeşim Dorman'ın üstlendiği oyunda, Hakan...

09 Ocak 2018 Salı 13:57
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ANKARA (AA) - Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sergilediği "Bir Valize Ne Sığar ki" adlı oyuna, Yenimahalleliler yoğun ilgi gösterdi.

Dört Mevsim Tiyatro Salonunda gösterime sunulan ve rejisini Yeşim Dorman'ın üstlendiği oyunda, Hakan Güven, Yeşim Dorman, Bülent Yıldıran, Mehmet Ulusoy, Yıldırım Şimşek, Nalan Güneş Demirel, Çağlar Deniz ve Sinem İslamoğlu rol aldı.

Yenimahalleli izleyicilerinin ilgi gösterdiği tiyatro gösteriminde, müzisyenler Hazer Erdoğan, Ali Azapçı ve Savaş Sami Kündüroğlu'nun söylediği Rumca ve Türkçe şarkılar izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Oyunda, Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923’te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması ile bavullara sığdırılmaya çalışılan hayatlar sahneye taşınıyor.

Yunanistan’da yaşayan Müslüman topluluğun Anadolu'nun değişik bölgelerine, burada yaşayan Rumların da Atina ve Selanik çevresine yerleştirilmesinin ardından uyum sorunu yaşayan insanların hikayeleri anlatılıyor.


Anahtar Kelimeler:
Mehmet UlusoyNalan Güneş DemirelYenimahalle BelediyesiYıldırım Şimşek
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