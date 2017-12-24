Bir milyon Suriyelinin verileri güncellendi

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, ocak ayında başlatılan "Suriyelilerin Kayıtlarının Güncellenmesi Projesi" kapsamında, bugüne kadar 1 milyon Suriyelinin bilgilerinin güncellendiğini belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayaz, sığınma kamplarının 2018'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devredileceğini, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kampların, özellikle hayatlarını dışarıda devam ettiremeyecek mültecilerin barınmalarıyla ilgili önemli vazifeler gördüğüne değinen Ayaz, "Önümüzdeki dönemde de kamplar bu mantaliteyle işleyecek. Ama zaten nüfusun birçoğu şehirlerimizde yaşıyor. Bununla ilgili farklı değerlendirmelerimiz var. Artık kamplarla ilgili olarak nasıl bir yönetime geçilebilir, kamp sayısı azaltılabilir mi, ne kadarına ihtiyaç var, bakacağız." ifadesini kullandı.

Ayaz, kampların devredilmesi nedeniyle temel yönetim anlayışında çok değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

Kampların devralınmasıyla personel ihtiyacının artacağına işaret eden Ayaz, "2018 yılında tabii yeni görevlerle birlikte yeni personel alımı konusunda da ciddi bir adım atacağımızı ümit ediyorum." dedi.

- "250'nin üzerinde insan ticareti mağduru kurtarıldı"

Genel müdürlüğün insan ticaretiyle mücadele konusundaki çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Ayaz, şöyle devam etti:

"İnsan ticareti denilince aslında akla ilk gelen husus fuhuş. Ama aslında insan ticaretinin çok farklı formları var. Zorla çalıştırma, küçük yaşta çocukların çalıştırılması. Bu yıl 250'nin üzerinde insan ticareti mağduru tespit edildi. Bu kişiler, bulundukları kötü durumdan kurtarıldı."

Ayaz, insan ticareti mağdurlarını sığınma evlerine yönlendirdiklerini ve bu evlerde mağdurlara psiko-sosyal destek verildiğini anlattı.

Konuyla ilgili en önemli noktanın kolluk kuvvetlerinin bu suçu nitelerken insan ticareti suçu olarak nitelemesi olduğuna dikkati çeken Ayaz, mücadelenin önemli bir parçasının kamu ve sivil toplum kuruluşları personelinin farkındalığının artırılması, tespitlerin doğru olarak yapılması olduğunu vurguladı.

Ayaz, sığınma evleriyle ilgili ciddi kapasite sorunları olmadığına işaret ederek, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle işbirliği içerisinde olduklarını, ülkelerine geri dönmek isteyenlere de gerekli desteği verdiklerini dile getirdi.

Dünya genelinde 250 milyon göçmenin bulunduğuna dikkati çeken Ayaz, bunun 65-66 milyonunu zorla yerinden edilenlerin, yaklaşık 22 milyonunu da mültecilerin oluşturduğunu aktardı.

Ayaz, Türkiye'de yaklaşık 600 bin ikamet izni sahibi kişinin olduğunu belirterek, ülkeye çeşitli amaçlarla göç eden kişileri kapsayacak bir göç yönetimi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

- "1 milyon Suriyelinin verileri güncellendi"

Suriyelilerin Türkiye'ye ilk gelişlerinde tutulan kayıtlarda altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan bazı eksiklerin olduğuna değinen Ayaz, bilgilerdeki eksiklerin giderilmesi amacıyla ocak ayında kayıt güncelleme projesini başlattıklarını anlattı.

Ayaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu proje kapsamında yaklaşık 1 milyon Suriyelinin verilerini güncelledik. Burada 59 zorunlu alan var. Toplam sayfadaki alan sayısı 99. Proje, inşallah 2018'in ortalarına doğru bitecek. Bu proje bittiğinde şu anki mevcut Suriyeli kitleyle ilgili tüm detaylara sahip olup bununla ilgili olarak daha iyi planlamaları yapma imkanı bulmuş olacağız. Zorunlu alanlar arasında eğitim, meslek durumları, herhangi bir engelinin olup olmadıkları, Suriye'deki doğum yerlerine, yaşadıkları yerlere kadar çok geniş yelpazede bu tip sorular var. Tüm kişisel detayları aslında bu sorular içerisinde yer almakta."

- YİMER'in iki ödül alması

Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157'nin, "2017 Avrupa İletişim Merkezleri ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri Yarışması"nda "Jüri Özel Ödülü" ile "En Çok Beğenilen Çok Dilli İletişim Merkezi Ödülü"nü almasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Ayaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde belki dil çeşitliliğini de artırarak YİMER'deki hizmetlerimize devam edeceğiz. YİMER, ülkemizdeki tüm yabancılar için çok kolaylaştırıcı bir mekanizma. Ülkemize geldikten sonra yasal süreç, yapmaları gerekenler her türlü konuyla ilgili bilgi alabilmekteler. YİMER, 8 binin üzerinde hayat kurtardı. Özellikle Ege kıyılarında zor durumda olan göçmenler YİMER'i aradı. YİMER daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve ilgili birimlerimizle bağlantı kurarak o insanların hayatlarının kurtarılmasına vesile oldu. Önümüzdeki dönemde inşallah İstanbul Atatürk Havalimanı'nda YİMER'in bankosunu, hizmet merkezini açacağız. Gelen yabancıları ilk karşılama, bilgilendirme adına hizmet sahamızı biraz daha genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde talep yoğunluğuna göre yeterli sayıda kişiyi de istihdam edeceğiz."

Ayaz, 2018'in göçe kaynaklık eden ülkelere barış, huzur, mutluluk ve refah getirmesini dileğinde bulundu.