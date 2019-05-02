Bir kitap bir kütüphane etti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde bulunan Mazı İlkokul ve Ortaokuluna İstanbul’da özel bir okulda yöneticilik yapan Tahir Aslan ve ailesi tarafından kütüphane oluşturuldu.

İstanbul’da özel bir okulda yöneticilik görevinde bulunan Tahir Aslan Ocak ayında başlatmış olduğu ’Bir kitap çok şey eder’ projesi ile başlatmış olduğu kampanya İstanbul’da üniversite öğrencilerinin yanı sıra özel okullar ve devlet okulları destek verdi. Kısa sürede 4 bin kitaba ulaşılan kampanya sonrasında ise Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde bulunan Mazı İlkokul ve Ortaokulunda kitap sayısının kısıtlı olduğunu öğrenen Tahir Aslan buraya ailesinin de destekleriyle kütüphane oluşturma çalışmalarına başladı. Kütüphane teşrifatlarını ailesinin yardımıyla tamamlayan Aslan, daha sonra ise toplanan 4 bin kitabın yanı sıra çeşitli akıl oyunlarının da bulunduğu malzemelerle dedesinin adı olan Tahir Aslan kütüphanesini açtı. Kütüphaneyi ziyarete gelen ortaokul öğrencileri burada bulunan kitapları ve oyunlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedikleri görülürken minik yüreklerin kitap okuma heyecanı görülmeye değerdi. Mazı İlkokulu ve Ortaokulunda kütüphane oluşturulmasında büyük gayret gösteren Tahir Aslan yaptığı açıklama bir kitap çok şey katar sloganıyla yola çıktılarını ve bugün ise hedefledikleri kütüphaneyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aslan, “Şuanda İstanbul’da bir okulda yöneticiyim. Şimdi yöneticilikten dolayı öğrencilerle ilişkim biraz azaldığı için böyle bir projeye karar verdik. Bu sefer dedik ki kütüphane kuralım. 2019 Ocak ayında başladığımı proje mantığı insanlar eğitim alsın bunun yanı sıra kitap bağışlasınlar. Bizde bu oluşturduğumuz kitaplarla birlikte bir kütüphane kuralım. Organizasyonumuz kısa sürede çok fazla büyüdü. Organizasyonumuza 3 tane üniversite 10 tane özel okul 5 tane devlet okulu sivil toplum örgütlerinde destekleriyle bir kütüphane kuracak sayıda kitaba ulaştık. Burayı seçmemizdeki özellik göçün az olması ve öğrencilerin fazla olması ve imkânların kısıtlı olmasıydı. Aldığımız bilgilere göre okulda kitap bulunmamasından dolayı bizim için önemli bir karardı ve Mazı köyüne kütüphane oluşturmaya karar verdik. Ve 4 bin kitaba ulaştığımız zaman burayı hizmete açtık. Kütüphane içerisinde öğrencilerin sosyalleşmesi için alanları da oluşturduk. Zeka oyunları, el becerilerinin geliştiği atölyelerin yanına kitaplar ile destek verdik” dedi.

“Bir kitap çok şey eder”

Mazı köyünde kütüphane oluşturan Tahir Aslan bu yola bir kitap çok şey eder sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederken, “Bir kitap çok şey eder diye başladık. Çünkü herkes yani her eğitime katılan bir kişi bir kitap getirmesinin sayesinde bir kütüphane etti. Aslında kütüphanemizin ismi de bu. Bir kitap çok şey eder, Biz bir kitap verebiliriz ama sonucunda çok şey eder. Bu sürece bu şekilde geldik. Herkesin bir kitap vererek desteklediği projemiz 4 bin kitap sayesinde bir kütüphane etti. Kütüphanemizin de çıkış ismi buradan geliyor” şeklinde konuştu.