Bir haftada 2'si sözde üst düzey 35 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, 3-10 Eylül'deki iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bir haftada 2 bin 283 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 445 (PKK/KCK 145, sol 7, DEAŞ 54, FETÖ/PDY 239), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 307, düzensiz göçle mücadele kapsamında 101 olmak üzere 4 bin 853 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategorideki "Brüks Belati" kod adlı Ömer Erdemir ile Nurettin Canan'ın da bulunduğu 2'si sözde üst düzey 35 (13 ölü, 13 sağ veya yaralı, 9 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar neticesinde 8 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 6 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 17 el bombası, 2 bin 675 kilogram patlayıcı, 19 uzun namlulu silah ile 563 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

40 ton kaçak akaryakıta el konuldu

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında da 7,3 kilogram uyuşturucu ile 23 bin 784 uyuşturucu hap ve 248 bin 754 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca, 458 bin 538 paket kaçak sigaraya ve 40 bin 317 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Operasyonlar kapsamında 4 bin 307 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik, okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun bulunduğu yerlerde yapılan kontroller ve düzenlenen operasyonlarda 433 şüpheli gözaltına alındı, 175,7 kilogram uyuşturucu, 5 bin 636 uyuşturucu hap, 4 bin 153 kök kenevir ve 31 silah ele geçirildi.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 467 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 226 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Öte yandan, 704'ü denizlerde olmak üzere 7 bin 818 düzensiz göçmen yakalandı.



