Bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Yurt genelinde 14-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 21 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 388 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 190, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 35, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 527, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 16 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda, 768'i terör suçları, 75'i düzensiz göç ve 3 bin 216'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 59 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 11'i ölü, 8'i sağ, 2'si teslim olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 6 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 326 kilogram patlayıcı madde, 63 el bombası, 1'i füze 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 17 silah ile 3 bin 100 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik bir haftada 2 bin 516 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 684 kilogram esrar, 328 kilogram eroin, 2,4 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 kilogram metamfetamin, 32 bin 682 ectasy hap, bin 355 captagon, 3 bin 496 sentetik ecza, 536 bin 844 kök kenevir bitkisi, 243 bin 93 paket kaçak sigara ve 62 ton 808 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlar kapsamında 471 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 65 kilogram esrar, 5,2 kilogram eroin, 1,3 kilogram sentetik kannabinoid, 1,5 kilogram metamfetamin, 17 bin 223 uyuşturucu hap, 821 kök kenevir bitkisi ile 22 adet tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 803 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak 413 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında bin 69'u denizlerde olmak üzere 4 bin 564 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 75 kişi gözaltına alındı.

Asayiş denetimleri

Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, uyuşturucu satan ve hakkında arama kararı olan olan şahısların yakalanması, ilköğretim çağındaki çocuklar ile ortaöğretim ve üniversite çağındaki gençlerin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla, 15 Mayıs'ta ülke genelinde 16 bin 554 personelin katılımıyla “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” yapıldı.

Uygulama ile 9 bin 220 okul çevresi, 7 bin 453 okul servis aracı, 111 bin 310 şahıs kontrol edilerek 16 bin 114 iş yeri denetlendi. Kontrol ve denetlemeler sonucunda, 150 okul servis aracına cezai işlem uygulanırken, 236 aranan şahıs yakalandı, 95 şahıs ve 92 iş yerine idari işlem yapıldı.

Muhabir: Sertaç Bulur



