Bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA(AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-8 Ocak tarihleri arasında terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 729 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 112, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 46, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 467, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 18 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda 643'ü terör suçları, 101'i düzensiz göç ve 2 bin 344'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 88 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 11'i sağ, 6'sı teslim olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

32 sığınak imha edildi

Erzincan, Batman, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Muş, Iğdır, Bitlis ve Bingöl operasyonlarda örgüt mensuplarınca kullanılan 32 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 9 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, patlayıcı yapımında kullanılan 864 kilogram madde, 8 el bombası, 9'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 16 silah ile 3 bin 451 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca, 19-31 Aralık tarihlerinde terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşında eylem yapma ihtimaline karşı 32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 361 kişi yakalandı. Operasyonlarda bir canlı bomba yeleği, tabanca, av tüfeği ile muhtelif mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 77 ilde bin 757 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 ton 212 kilogram esrar, 516 kilogram eroin, bir kilogram kokain, bir kilogram metamfetamin, 9 bin 759 uyuşturucu hap, bir kilogram sentetik kannabinoid, bin 234 kök kenevir ile 714 bin 620 paket kaçak sigara ve 27 ton 280 litre akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 bin 344 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere terör propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğü ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 868 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 323 kişiye yasal işlem uygulandı.

Muhabir: Cankut Taşdan-Sertaç Bulur