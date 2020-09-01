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Bir Dönüm (Dekar), Hektar Kaç Metredir?
Hektar, sembolü ha. 10.000 m²'ye eşit olan alan ölçü birimi. Hekto ve ar sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur ve 100 ar anlamına gelir. 1 dekar (dönüm) 1000 metrekareye (m²), 1 hektar 10.000 metrekareye (m²) eşittir.
Genel 01.09.2020, 11:35 01.09.2020, 11:36
Hektar, sembolü ha. 10.000 m²'ye eşit olan alan ölçü birimi. Hekto ve ar sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur ve 100 ar anlamına gelir. 1 dekar (dönüm) 1000 metrekareye (m²), 1 hektar 10.000 metrekareye (m²) eşittir. Alanı 100 metrekare (m²) olan alan ölçüsüne de ar denir. Genel olarak arazi alan ölçümünde kullanılır, tarım ve ormancılık alanlarında sıklıkla kullanılan alan ölçüm birimidir.
1 dekar = 1 dönüm = 1000 metrekare (m²)
hazal yüksek 2 yıl önce
cevapları çıkmıyor
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selina 4 ay önce
yes unfortunately there is no response
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Selinay 1 yıl önce
120000 metre ķaç dekar sordum bana saçma sapan şeyler çıktı ben bu siteyi beğenmedim.
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4 ay önce
Cok kötü site girdigimi bulamadim yaaaaaaa
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EMRE ÜNÜGÜR 4 ay önce
12 dekar kardeşim
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kezban 4 ay önce
5 dekar kaç m²dir
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gdjejsjdhhf 1 yıl önce
Çok kötü bir site
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Emre şireli 2 yıl önce
olum bune lann cevap çıkmi test açmışım yapamimmm. HAZAL yüksek iyi demissin
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Ecemsu BADDAL 1 yıl önce
Çok teşekküeler yine böyle devam ederseniz mutlu oluruz yinede bilgi verdiğiniz için teşekkürler ❤️
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Taner 2 yıl önce
Anlamadigim bisey var arsa alacam ha1 diyor 4858 metre kare diyor bu simdi kac metre kare anlamadim
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Sene bkc 1 yıl önce
Çok saçma ödevime cevap aramak için girdim 4,5 dekar kaç metre kare diye arsa almaya karar verdim
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4 ay önce
abicim a kaç m2 diye girdik a dışında her şeyi gösterdi
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Ecemsu Baddal 1 yıl önce
Çok güzel bir site
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Sen anlat Karadeniz 1 yıl önce
Teşekkürler çok güzel bir site
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