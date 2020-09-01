Bir Dönüm (Dekar), Hektar Kaç Metredir?

Hektar, sembolü ha. 10.000 m²'ye eşit olan alan ölçü birimi. Hekto ve ar sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur ve 100 ar anlamına gelir. 1 dekar (dönüm) 1000 metrekareye (m²), 1 hektar 10.000 metrekareye (m²) eşittir. Alanı 100 metrekare (m²) olan alan ölçüsüne de ar denir. Genel olarak arazi alan ölçümünde kullanılır, tarım ve ormancılık alanlarında sıklıkla kullanılan alan ölçüm birimidir.

1 dekar = 1 dönüm = 1000 metrekare (m²)