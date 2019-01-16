Bir ayda 11 evden hırsızlık yapmışlar

KONYA (AA) - Konya'da bir ay içinde 11 evden televizyon, bilgisayar ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen 4 şüpheli, yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde son bir ay içinde 11 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Muhammet S. (24), Ahmet D. (25), kardeşi Fikri D. (23) ve Muhammet Ali Y. (23) olduğunu belirledi.
Evlerden televizyon, bilgisayar ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
- Amcasının evinden de hırsızlık yapmış
Şüphelilerden Muhammet S'nin, amcasının evinden de dizüstü bilgisayar çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.