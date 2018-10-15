Binlerce öğrenci sinemayla buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Kırşehir'de geçen yıl 3 bin 865 öğrencinin sinema ile buluşturulduğu bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, protokol ile hayata geçirilen Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi çerçevesinde Kırşehir'deki okullara yönelik sinema etkinlikleri gerçekleştirildiği belirtildi.

İl genelindeki 9 okulun 5, 6, 7, ve 8. sınıflarına yönelik olarak düzenlenen etkinliklerde, "İksir", "Evliya Çelebi", "Ertuğrul 1890" gibi filmlerin 3 bin 865 öğrenciye izletildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İldeki 9 okulumuzun haricinde 2018 yılında Ertuğrul 1890, Son Mektup, Doru, Ayla ve Bizim Köyün Şarkısı filmleri izlettirilecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüz 14 okul belirlenmiş olup, 3 bin 865 öğrencimiz sinema ile buluşacak. Cacabey Ortaokulu, Yücer Ortaokulu, Erol Güngör Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Yeşilyurt Ortaokulu, Aşıkpaşa Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, İMKB 23 Nisan Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Sebahat Osman Yalçınkaya Ortaokulu, Muharrem Sayan Ortaokulu, Sırrı Kardeş Ortaokulu ve Ulucan Dayan Ortakolu öğrencileri bu filmleri izleyecek."