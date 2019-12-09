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Bingöl'de gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu
Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşen astsubay Halil Ulaş Yıldırım şehit oldu.
Genel 09.12.2019, 14:50
BİNGÖL (AA) - Alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesi Güzeldere Köyü Jandarma Karakolunda görevli astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), çıktığı 10 metre yüksekliğindeki gözetleme kulesinden dengesini kaybederek zemine düştü.
Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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