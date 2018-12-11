Bingöl'de 'çevre dostu enerji' atağı

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl Belediyesinin üyesi olduğu birlik tarafından "Çevre Dostu Enerji Üretimi" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında kent çöplüğünde kurulan tesis sayesinde hem belediyeye gelir sağlanacak hem de çevreye yayılan duman ve pis kokular son bulacak.

Bingöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde günlük toplanan 120 ton çöp, merkeze bağlı Beyaztoprak mezrası mevkisinde kurulan katı atık ve bertaraf tesisinde depolanıyor.

Belediye, buraya dökülen çöplerin iş makineleriyle ezilip düzenli olarak depolanmasına rağmen çöplükten sızan pis su ve çıkan dumanların çevreyi kirletmesi üzerine "Çevre Dostu Enerji Üretimi" sloganıyla harekete geçti.

Belediyenin üyesi olduğu Bingöl İli Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliğince (BİNÇEVBİR) katı atık düzenli depolama sahasında entegre tesis, saha işletmesi, ön ayrıştırma, çöpten enerji üretimi ve fermantasyon tesisi kurulması için "Çöp Gazı ile Elektrik Üretimi Projesi" hazırlandı.

Geçen yıl yapılan ihalenin ardından katı atık depolama alanında çöpten elektrik üretme tesisinin kurulması için başlatılan çalışmalar, son aşamaya geldi.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katı atık depolama tesisindeki çöp gazını elektrik enerjisine dönüştüreceklerini söyledi.

Çöplerin daha önce kent merkezine yakın bir yerde vahşi olarak depolandığını anımsatan Barakazi, daha sonra Beyaztoprak bölgesinde katı atık bertaraf tesisinin kurulduğunu, burada çöplerin düzenli depolandığını ancak bir süre sonra buradan sızan pis sular, çevreye yayılan kokular ile başıboş hayvanların çöplüğe dadanmasının, bölgede yaşayan insanları tehdit edecek boyuta ulaştığı konusunda şikayet aldıklarını belirtti.

Barakazi, yapılan şikayetler doğrultusunda sorunun çözümü konusunda bir arayış içerisine girdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz buradaki çevre felaketini, hem köylere verdiği zararı hem kokuyu hem de oluşacak dumanı önlemek amacıyla 2017 yılı sonunda bir firma ile anlaştık. Sızıntı sularıyla ilgili önlem aldık. Artık çöpümüzden elektrik üretilecek. Bu elektrik üretimiyle kazancımız olsa da asıl kazancımız çevreye verdiğimiz katkı. Bu çok önemli."

Yıl sonu itibarıyla elektrik üretimine başlanacağını anlatan Barakgazi, metan gazını balon içinde toplamaya başlayacaklarını, toplanan metan gazıyla elektik üretileceğini anlattı.

"Biz sadece çöpten enerji üretmiş olmayacağız, aynı zamanda temiz enerji grubundan olan güneş enerjisinden de elektrik üreteceğiz. Bu da hem belediyemizin bütçesine hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak." diyen Barakazi, projenin sadece gazın toplanması, çöpün üstünün örtülmesi, kokunun önlenmesi gibi basit evrelerden oluşmadığını, aynı zamanda fermantasyon, ayrışma ünitesi gibi tesislerin de entegre edileceğini kaydetti.

Barakazi, tesisin elektrik enerjisi potansiyelini artırmak adına, Bingöl'e yakın çevre illere bağlı ilçelerin çöplerinin de burada değerlendirilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne katkıda bulunduklarını aktardı.

"Saatte 450 kilovatsaat elektrik üretilecek"

BİNÇEVBİR Müdürü Namık Toplu da Bingöl merkez, Genç ve Solhan ilçeleri ile Arakonak ve Ilıcalar beldelerinden toplanan çöplerin, birliğin yatırımı olan katı atık düzenli depolama sahasına getirildiğini söyledi.

Tesise günlük 120 ton civarında çöp geldiğini anlatan Toplu, "Bu çöpten üretilecek enerji miktarı yaklaşık saatte 450 kilovatsaattir. Bizim kurulu gücümüz 4,2 megavattır. Şu anda toplanan çöplerden çekeceğimiz metan gazından üreteceğimiz elektrik miktarı 450 kilovatsaattir. Önümüzdeki yıl planladığımız fermantasyon ünitesi var. O tesisin kurulumu ve çöplerin artmasıyla beraber enerji üretimimiz de artacaktır." dedi.



