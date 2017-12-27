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Bingöl'de çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 00:53
Bingöl'de çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi
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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Olayda iki güvenlik korucusu hafif şekilde yaralandı.

Genç ilçesi Selvi köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri söz konusu bölgede operasyon başlattı. Gözertepe mevkisinde sıcak temas sağlanırken, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Olayda iki güvenlik korucusu hafif şekilde yaralandı.

Yaralı korucular helikopterle götürüldüğü Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı korucuları hastanede ziyaret etti.

Anahtar Kelimeler:
BingölPKK'lı TeröristlerTerörTürkiye
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