Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu, Saadet Partisi Adayı Gökçınar ve Vatan Partisi Adayı Yücel ile bağımsız adayların bayramını tebrik etti.