Binali Yıldırım Meclis Başkanlığını bırakacak

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu "40" programında, soruları yanıtladı.

"Meclis Başkanı iken Belediye Başkanlığı için yarışmayı neden kabul ettiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, her şeyin bir ilki bir de sonu olduğunu söyledi.

Kendisine hep ilkler ve sonların nasip olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Eğer size bir ihtiyaç duyulduysa bir yerde, onu 'kabul etmiyorum' deme hakkınız ve lüksünüz yok. Görevin büyüğü, küçüğü olmaz. Milletvekili oldum, bakan oldum, bakanlıktan ayrıldım yine çalışmaya devam ettim, tekrar bakan oldum, tekrar çalışmaya devam ettim. Bakanlıktan tekrar ayrıldım seçim öncesi. Üç sefer ayrıldım, dört sefer geldim ve Başbakanlık görevi nasip oldu, partimiz, Cumhurbaşkanımız uygun gördü, Başbakanlık yaptım. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapmam gerekti, onu da seve seve kabul ettim. İstanbul benim ömrümün geçtiği şehir. 12 yaşında geldim geldim bu şehre, yani köyümde 12 yaşım geçti, bir ilkokul okudum, ondan sonra hep İstanbul'da geçti hayatım. Son 16 yıl Ankara'da olmama rağmen bir ayağım hep İstanbul'da oldu. Gençliğimin geçtiği, meslek edindiğim, yuva kurduğum, iş güç sahibi olduğum, çocuk, torun sahibi olduğum İstanbul'da hizmet etmek benim için en büyük şereftir. Kaldı ki İstanbul, Hz. Peygamberimizin müjdelediği bir şehirdir, Fatih'in fethettiği şehirdir, Sinan'ın (Mimar) süslediği bir şehirdir, Gazi Mustafa Kemal'in Marmara'daki düşman gemilerine bakarak, 'Geldikleri gibi gidecekler' dediği ve düşman işgalinden kurtardığı bir şehirdir. Şimdi sıra İstanbul'a, Napolyon'un 'Dünya Başkenti' diye nitelendirdiği bu güzel şehre hizmet etme sırasında. Bundan da büyük bir bahtiyarlık duyuyorum."

"Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım"

Kendisi hakkında çıkan "istifa" tartışmalarına değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu bir ilk, mevzuatta bir Meclis Başkanı'nın Belediye Başkanlığı'na adaylığı düşünülmemiş. Onun için de bu kanunlarda yazılmamış. Adaylığım açıklandığında herkes şaşırdı, 'Acaba şimdi ne olacak?' Hukukçular kendi aralarında tartışmaya başladılar. Kimisi diyor, 'Herhangi bir yasak yok. Belediye başkan adayı olabilir, istifa etmesine gerek yok.' Bir kısmı da diyor ki, 'İstifa etmelidir.' Neyse, şunu özetle söylemek istiyorum; Benim istifa meselesiyle vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. Bizim İstanbul'u, İstanbul'un geleceğini konuşmamız lazım. İstanbul'un sorunları, gençleri, kadınları, İstanbul'u nasıl büyütürüz, ekonomisini nasıl güçlendiririz, bunu konuşmamız gerekirken anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Kaldı ki ben resmen aday bile değilim. Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem üzerinden bir tartışmanın gidiyor olması çok rahatsız edici bir şey. Burada ilk defa açıklıyorum, kararını verdim. Adaylık müracaatım yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım. Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım."

"Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır"

Yıldırım, "Ben bıraktığım yere dönüp tekrar bakmam. Hayatım boyunca bıraktığım yere tekrar bakmadım, orayı yönetmeye kalkmadım. Öyle bir huyum vardır. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır, orada görevimi tamamlamış olacağım ve ondan sonra seçime kadar tam kapasite İstanbul'la, İstanbullularla, İstanbul'un sorunlarıyla İstanbul kampanyasıyla vaktimi geçirmiş olacağım." ifadesini kullandı.

"İstifa" yorumlarıyla gündemin meşgul edilmeye, kendisinin ve partisinin yıpratılmaya çalışıldığına vurgu yapan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ortada adaylık yok. Sadece bir niyet beyanı var. Bunun üzerinden bir yıpratma hareketi, partimizi yıpratma hareketi yapılıyor. Şahsımıza yönelik birtakım söylemler oluyor. Ben bunlarla mümkün mertebe muhatap olmak istemedim, uzak durmaya çalıştım. Ancak işin sonunda şuna gönlüm razı gelmiyor; 'istifa etti', 'istifa etmedi' gibi laflarla gündemin meşgul edilmesinin İstanbulluya bir yararı yok, İstanbul seçimlerine yararı yok. Bir de hiç aklımın köşesinden geçmeyen şeyler söyleniyor. 'Efendim, seçimi kaybedip esasında geri gelecekmiş de, onun için işi garantiye almak istiyormuş da' falan filan. Böyle bir şey yok. Ben çıktığım yoldan geri dönmem. Bir yola girdik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduk. Bizim için hedef 31 Mart akşamı İstanbulluların gönlüne girmek, hangi görüşten ve düşünceden olursa olsun, İstanbulluların desteğini alarak bu mübarek şehre hizmet etmek fırsatını bulmak. Bundan başka düşüncem yok."

15 Temmuz darbe girişimi

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece telefonla bağlandığı canlı yayında kullandığı "kalkışma" kelimesinin aklına nasıl geldiğine ilişkin soru üzerine Yıldırım, Allah'ın bu millete bir daha böyle vahim, karanlık bir gece yaşatmaması temennisinde bulunarak, "O geceyi ben de her düşündüğümde yüreğim ağırlaşıyor ve o gece yaşananlar tek tek gözümün önüne geliyor. Doğrusu ben o gün Dolmabahçe ofisteydim, işlerimi tamamladım, köprüyü geçtikten hemen sonra dediler ki 'köprüyü tutmuşlar'. Kim tutmuş, ne olmuş? deyince, bir kısa bilgi aldık. Yaklaşık 45 dakika Tuzla'daki evimde anlamaya çalıştım. Bunun, bir emir komuta zinciriyle yapılan bir darbe girişimi değil, silahlı kuvvetler içinde asker kılığına girmiş teröristlerin yaptığı bir faaliyet olduğu kanaati bende doğdu, yaptığım telefon görüşmesinden sonra. Ekrana da yansıyan o konuşmayı yaptım. Dolayısıyla 'kalkışma' kelimesi tesadüfen değil, özenle durum tespiti yapıldıktan sonra söylenen bir sözdür." yanıtını verdi.

Yıldırım, "Kalkışma kelimesinin kullandığınız günden bugüne Türkiye'de neler değişti?" sorusu üzerine, o gece "kalkışma" kelimesini kullandığı an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olay tespitini yaptıktan sonra yapılması gerekenin ne olduğuna karar verdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milleti bu alçak kalkışmaya karşı meydanlara davet ettiğini hatırlattı.

Aynı zamanda savcıların hemen harekete geçerek, tutuklamaları yapmaya başladığını, vatanını, milletini seven askerlerin, polislerin harekete geçtiğini, medyanın o gece müthiş bir vatanseverlik örneği gösterdiğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Meclis açıldı, milletvekilleri Meclis'te toplanmaya başladı. 'Ülke için millet için bayrak için ben ne yapabilirim?' diyen herkes, durumdan vazife çıkararak, bu alçak darbe girişimine, kalkışmaya karşı bir tavır aldı, karşı koydu. Siyasi partiler de siyasi parti başkanları da aynı şekilde hareket etti. O gece Türkiye tek yürekti, tek yumruktu. Oradan kazanımımız şu oldu; Yıllar boyunca sinsi bir şekilde bütün kurumlara, orduya, bürokrasiye nüfus etmiş bu alçak örgüt deşifre oldu, su yüzüne çıktı. Bir kere en büyük kazanım bu. İkinci en büyük kazanım da esasında demokrasiye sahip çıkma kültürünün yerleştiğini artık bu kalkışmayla görüyoruz. Eski dönemlerde darbeler yapılırdı herkes sessiz sedasız sonucu izlerdi. Dolayısıyla bu darbe girişimiyle birlikte millet demokrasiye, bayrağa, milli iradeye sahip çıkacağını, seçimle gelenlerin ancak seçimle gönderilecekleri mesajını dost, düşman herkese ilan etti. Yani bundan sonra darbe yapmaya kalkanlar, çılgınlık peşinde olanlar şunu bilecekler; bu iş o kadar kolay değil. Demokrasimiz bu olaydan dolayı, bir tık daha yukarı çıkmıştır. Bu, Türkiye'nin en büyük kazanımıdır. Şimdi bu alçaklar, Türk yargısında hesaplarını vermeye devam ediyorlar."

"Merkezi yönetimle, belediyelerin ahenk içinde çalışması esastır"

Binali Yıldırım, "(İstanbul Ankara'dan yönetilemez, Ankarasız da yönetilemez) ne demek?" sorusuna karşılık, şu yanıtı verdi:

"O sıralar CHP adayı, 'İstanbul Ankara'dan yönetilemez. İstanbul'u, İstanbul'dan yöneteceğiz' dedi. Ben ona cevap olarak söyledim. Bunu niye söyledim? Bu geçerli olan bir şey değil. Çünkü İstanbul, Ankara'ya muhtaç, Ankara da İstanbul'a muhtaç. Neden? Örnek vermek gerekirse bütçe, gelir kaynakları Ankara'dan geliyor, kadrolar Ankara'dan veriliyor. İnsan kaynağınız, para kaynağınız olmazsa siz belediye başkanı olsanız da bir iş yapamazsınız. Yani merkezi yönetimle, belediyelerin ahenk içinde çalışması esastır. Kavga ederlerse, burada hizmet doğmaz. Ancak ve ancak zaman kaybı olur ve o yönettiğiniz şehrin insanları mağdur olur ve her şey yüz üstü kalır. O bakımdan ben bunun talihsiz bir söz olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki kendi içinde çelişkiyi barındıran bir şey.

Bunu söyleyen arkadaşımız hemen kısa süre sonra 'Genel Başkanımız talimat verdi, belediyede ücretler şöyle olacak, böyle olacak' diye bir takım vaatlerde bulundu. Bu da kendi arasında ne kadar büyük bir çelişki olduğunu ortaya koymaktadır. Hatırlamak lazım, İstanbul 1990'lı yıllarda ne haldeydi o sıralar İstanbul'un çilelerini yaşayanlar bilir ama 2000'den sonra doğanlara İstanbul'un o günlerini anlatsanız... Su olmadığını, Haliç'in pis koktuğunu, hava kirliliğinin tahammül edilemez olduğunu söyleseler herhalde 'annemiz babamız hayal gördü' diye bize şaşarlardı diye düşünüyorum."

"Cumhurbaşkanı ile benim aramda hiçbir zaman görüş ayrılığı olmaz"

"Adaylığınızla ilgili Cumhurbaşkanı ile aranızda görüş ayrılıkları oldu mu?" sorusu üzerine Yıldırım, "Cumhurbaşkanı ile benim aramda hiçbir zaman görüş ayrılığı olmaz. Farklı düşündüğümüz olur, istişare ederiz, anlaştığımız noktalar olur, anlaşamadığımız noktalar olur ama karar verildikten sonra iş bitmiştir. Ondan sonra bu konu kapanır. 40 yıldır biz böyle çalışıyoruz. 40 yıldır devam eden bir yol arkadaşlığımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunda, beni İDO'nun Genel Müdürü yaptı. 4,5 sene beraber çalıştık. Sonra parti kurulurken, kurucular arasında yerimi aldım. Bakanlık, Başbakanlık, şimdi de Meclis Başkanlığı, milletvekilliği görevlerinde bulundum. Cumhurbaşkanımızla her konuyu konuştuk, tartıştık, sonunda verdiğimiz kararın arkasında kaya gibi durduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyanızda yer alacak mı?" sorusuna karşılık Yıldırım, "Gayet tabii. Cumhurbaşkanı 'yapma' deseniz de yapar, çünkü onun hayatı insanlarla, vatandaşlarla haşır neşir olmakla geçmiş." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatı ve rahat etmek isteyenleri de hiç sevmediğini dile getirerek, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla çalışmak çok kolay bir şey değildir. 50'den fazla ilde miting yapacak. Tabii bu kampanyada çok faal bir şekilde çalışacak, belki de hepimizden daha çok çalışacak. Ama biz ağırlıklı olarak İstanbul'da çalışacağız, İstanbullularla bir araya geleceğiz, İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'un sorunlarını, projelerini ele alacağız ama Cumhurbaşkanımız bütün Türkiye'yi dolaşacak. Hükümetin, yerel yönetimlerin projelerini ülkemizi, milletimizi bekleyen hizmetleri, bekleyen tehditleri enine boyuna anlatacaktır." ifadesini kullandı.

"Duruş başka omurgasızlık başka"

"Her şeye tamam dediğiniz için sizi eleştiriyorlar. Duruşunuz yok mu?" sorusu üzerine Yıldırım, uyumlu bir insan olduğunu ve hiçbir şeye itiraz etmediğini söyledi.

Binali Yıldırım, "Ne demek duruşunuz yok mu? Ben anlamadım. Benim duruşum bellidir, duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka omurgasızlık başka, ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım. Liderimle beraber millete hizmet yolunda bir ömür tükettik. Bundan sonra da elimizden geldiğince en güzel şekilde, İstanbullular bize fırsat ve yetki verirse en güzel hizmeti İstanbul'da yapacağız. Biz bunu Türkiye'de yaptık. Türkiye'nin her tarafında hizmetleri yaptık, şimdi çok daha detaylısını, biraz daha kolay şekilde İstanbul'da önümüzdeki dönemde eğer İstanbullular teveccüh ederse, bizi Şehr-i Emin'i kabul ederse bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"HDP'nin verdiği mesaj bellidir"

"HDP'nin aday çıkarmaması İstanbul yarışını nasıl etkiler?" sorusu üzerine Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan fark etmez, ister aday çıkarsınlar ister çıkarmasınlar. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul'da Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımız var. Dolayısıyla biz, bütün İstanbullulara hizmet etmeye talibiz, bütün İstanbulluların desteğine talibiz. HDP'nin verdiği mesaj bellidir, 'Biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz' anlamı taşır. Bunun aksini söylemek saflık olur. Vatandaş da bunu gayet iyi anladı. Fakat kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin. Bunu, seçimlerde de göreceğiz."

Türkiye'nin en büyük dertlerinden birinin terör olduğunu, Başbakan olduğunda ilk gün "Terörü, Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsun." dediğini hatırlatan Yıldırım, "Bugün terör, birinci gündem maddesi değil, konuşulan en önemli sorun terör değil. Hamdolsun yurt içinde, her yerde bugün devletin hakimiyeti mevcuttur. Güvenlik her noktada sağlanmıştır, terör belası milletin gündemini meşgul etmekten çıkmıştır. Yetmedi, sınırlarımız ötesinde de terör faaliyetlerini yerinde yok etmek için adımlar attık. Yine Başbakanlığım döneminde Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Afrin Harekatı'nı gerçekleştirdik. O bölgeler terörden, DEAŞ'tan, PKK'dan, YPG'den, PYD'den temizlendi, şimdi oraya 300 bin Suriyeli döndü ve normal hayatına başladı."

Binali Yıldırım, "İddia edildiği gibi İstanbul'u yönetmek için yeterince genç değil misiniz?" sorusuna karşılık, gençliğin zihinde olan bir şey olduğunu, zihinde gençlik ve enerji yoksa, kişi istediği kadar genç olduğunu iddia etsin, bunun bir faydasının olmadığını söyledi.

Geçmişte yaptıklarıyla ve tecrübeleriyle İstanbul'un geleceğini inşa edeceklerini ifade eden Yıldırım, "Benim şarjımı dolduran millet aşkıdır, milletin sevgisi bana enerji verir. Bitmeyen bir şarjım var benim. Öyle bir fişe takılıp, şarj olmaya ihtiyacı olan biri değilim." dedi.

"İstanbul'un trafik sorununu çözerim"

Binali Yıldırım, İstanbul'un trafik sorunu ile ilgili, "Evet çözerim. Yani mütevazı olmaya gerek yok, ben bu işi yaparım." diyerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde trafik sorununu çözmüş birisi 5 bin 400 kilometrekarelik İstanbul'u halledemeyecek mi? Çözeceğiz. İstanbul'un trafik sorununu çözeceğiz."

Trafik sorununun çözümünün raylı sistemin artırılmasından geçtiğini belirten Yıldırım, "Raylı sistemde yüzde 20'nin altında bir pay alıyor İstanbul. Devam eden 284 kilometrelik metro projesi var, bunlar tamamlandığında insanların yüzde 50'si metro, Marmaray, raylı sistem ve metrobüs ile seyahat etmiş olacak. Böylece trafikte ciddi bir rahatlamayı hep birlikte göreceğiz. Bunlar çok uzak değil birkaç yıl içinde gerçekleştirilecek." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Trafikte araç sayısı arttığı halde trafikte bekleme süresi artmayan şehir İstanbul'dur. Bunu nasıl başardı? Çünkü 3. köprü, Avrasya Tüneli, Marmaray yapıldı. Bu arada bunları da biz yaptık. Bunlar sebebiyle araç sayısı arttığı halde bekleme süresinde artış olmuyor." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi

Yıldırım, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de şunları kaydetti:

"İstanbul'un felaketine sebep olacak bir proje gibi gösterme gayretleri var, dış yayınlarda hep bu böyle işleniyor. Çünkü ne olacak? Boğaza alternatif oluşturuyor. Boğaza alternatif oluşturmasının hem ulusal güvenliğimiz açısından hem de stratejik menfaatlerimiz açısından çok büyük önemi var."

"Her türlü korsan faaliyet bizim için hedeftir"

Binali Yıldırım, Uber ile ilgili ise, "Her türlü korsan faaliyet bizim için hedeftir ve mücadele edeceğiz. Taksilerin hakkını hiçbir bedel ödemeden kullanmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

İstanbul'daki Suriyeliler konusu

İstanbul'daki Suriyeliler konusu ile ilgili de Yıldırım, "Tabii şu anda İstanbul'da bu büyük bir sorun haline geldi, ciddi bir nüfusa erişti. Zeytinburnu, Fatih, Şişli, Beyoğlu, Esenyurt gibi ilçelerde bazı caddelerde yabancıların görünürlüğü ilçede yaşayan vatandaşlarımızdan fazla. Bu hoş bir görüntü değil. Bu da rahatsızlık oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım, "Fırat Kalkanı bölgesinde, El Bab'da, Cerablus'ta ve Afrin'de 300 bin kişi döndü. Bunlara geçici koruma statüsü verdik. Kimse bunu çarpıtmasın. Adı üstünde geçici. Bu insanlar gidecek. Ülkede barış olunca dönüp gidecekler." şeklinde konuştu.

"Gençlere ortak üretim merkezleri kuracağız"

Gençlere ortak üretim merkezleri kuracaklarını belirten Yıldırım, "Proje üreten gençler, bir hangarda bir araya gelecekler. Her birine birer masa tahsis edilecek. Burada projelerini anlatacaklar. İmkanları, kaynakları olanlarla bunları buluşturacağız. Gençliğin elinde dijital dünyaya yönelik fırsatlar var. Gelecek de bilişimle gelecek. Bu iki fırsatı birbiriyle buluşturmak da bizim görevimiz olacak. Bu hem merkezi hükümet düzeyinde olacak hem de belediye düzeyinde bunu yapacağız." şeklinde konuştu

Yıldırım, "Ben herkes gibi biriyim. Kendimi ayrı bir yere koymuyorum. Normal vatandaş nasılsa, ben de oyum. Beni farklı yapan bir şey yok. Üzerime konan sıfat gelip geçici bir şey. Bu sıfatlar öyle bir şeydir ki size verilir, bir müddet sonra alınır. Alındıktan sonra kimyanız bozulmuyorsa, o zaman siz doğru iş yapıyorsunuz demektir." ifadelerini kullandı.

"İstanbullu kimliği, İstanbullu aidiyeti de gelişsin istiyorum"

"İstanbul'da yapılacak çok iş var." diyen Yıldırım, "Neyin nasıl yapılacağı konusunda da bizde her türlü hazırlık var" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Üst kimlik olsun, o da İstanbul kimliği. Tamam, memleketimizi unutmayalım, memleketimizle haşır neşir olalım ama İstanbullu kimliği, İstanbullu aidiyeti de gelişsin istiyorum"

"Unutmayın, 2017 yılında Türkiye 7,4 büyüdü." diyen Yıldırım, "Büyümede bir düşüş var ama 2019'un ortalarından itibaren dengeleme süreci tamamlanıp, toparlanma süreci başlayacak." şeklinde konuştu.

Muhabir: Kaan Bozdoğan, Çiğdem Alyanak, Semra Orkan, Sefa Mutlu