Binali Yıldırım: İstanbul önceliğimiz ama gereken her şeyi konuşuruz

SİVAS(AA) - Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sivas'ta, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, bayramın bayram tadında çok güzel geçtiğini, hemşehrileri ile bir araya gelerek bayramlaştıklarını söyledi.

Yıldırım, basın mensuplarının, "Ailenize, sevdiklerinize vakit ayırabiliyor musunuz?" sorusuna, "Bayramın ilk günü bizim adetimizdir, büyükler evde oturur. Küçükler onlara ziyarete gelir. Bayramlaşmalar yapılır. Hatta arife günü de mezarlık ziyareti yapılır. Biz de aynısını yaptık. Eskiden biz giderdik, şimdi bizim gençler yetişti, onlar bize geliyor. Dün bayramlaşmaları yaptık. Ailenin bütün fertleriyle bayramlaştık. İstanbullularla bayramlaştık. Şimdi de memleketime geldim. Yiğidoların memleketi Sivas'a geldim. Sivas'ta hemşehrilerimizle bayramlaşıyoruz. Bundan sonra da birkaç ile daha gideceğiz." cevabını verdi.

"Aynı zamanda benim doğduğum şehirdir"

Yıldırım, "Sivas'ın sizin için özelliği ne, neden ilk durağınız burası?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Sivas'ın Türkiye içini önemi var. Biliyorsunuz Osmanlı'da Anadolu toprakları işgal edilince en güvenli yer Sivas olarak belirlendi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesini Sivas'a kadar, Amasya, Erzurum'dan sonra Sivas'a geldi ve burada 108 gün boyunca nasıl bağımsızlığımızı kazanacağız, 'ya istiklal ya ölüm' kararlılığının verildiği il Sivas'tır. Mandanın asla kabul edilemeyeceğinin bütün dünyaya haykırıldığı yer Sivas'tır. Sivas, bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye'nin teminatı bir ilimizdir. İstiklal ve geleceğimizin önemli bir şehridir. Benim için önemi ise ben Sivas topraklarında doğdum. Aynı zamanda benim doğduğum şehirdir. Büyüdüğüm yer Erzincan'da, ikisi arasında 5 kilometre var. Şahsımla ilgili Sivas'ın böyle bir özelliği var."

"Tatil bitince mutlaka onları İstanbul'a bekliyoruz"

İstanbul'da Sivaslı seçmen sayısının çok fazla olduğunun hatırlatılması üzerine Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Sivas'ta yaşayanların iki katından fazla Sivaslı İstanbul'un 39 ilçesinde, 961 mahallesinde yaşıyor. Dolayısıyla İstanbul seçimlerini de belirleyecek en önemli illerimizden bir tanesi Sivas'tır. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuştur, bana omuz vermiştir. İstanbul seçimlerinde adaylığımda da destek vereceklerinden zerre kadar tereddüdüm yok. Ancak hemşehrilerime burada bir hatırlatma yapmak isterim, birçok hemşehrimiz İstanbul'dan doğal olarak memlekete geldi. Tatillerini burada geçirdiler, ancak tatil bitince mutlaka onları İstanbul'a bekliyoruz. Çünkü İstanbul'un Sivas'a, Sivaslılara ihtiyacı var. İstanbul bayramı var. 23 Haziran bayramında Sivaslılar da bizimle beraber olsun diye çok arzuluyoruz."

"Biz her şeye hazırız"

Yıldırım, "CHP'li rakibiniz Ekrem İmamoğlu ile ortak canlı yayına çıkma durumu söz konusuydu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" hatırlatmasında bulunan basın mensubuna, "Doğru. Mahir Bey CHP ile görüştü, Genel Başkan Yardımcısı ile onlar da Sayın Genel Başkan Kemal Bey’e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş." karşılığını verdi.

"Siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine de "Biz zaten baştan söyledik. Biz her şeye hazırız." diyen Yıldırım, "Her şey konuşulacak mı?" diye soran gazeteciye ise "Şöyle, öncelikli İstanbul, gayet tabii her şeyi konuşuruz. Önemli olan, İstanbullu ne duymak istiyor. İstanbul önceliğimiz ama gereken her şeyi konuşuruz. Bir problem yok." yanıtını verdi.

Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun, kiraz ağacına çıkarak kiraz topladığının hatırlatılması üzerine de "Öyle mi, güzel. Kiraz ağaçları gevrek olur. Dikkat etsin, düşmesin. O bize lazım 23'üne." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan belediye ziyaretinde Bilgin, Yıldırım'a Kangal köpeği yavrusu hediye etti.