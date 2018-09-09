Bin yıllık fresklere özel koruma

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin kültür, tarih ve doğal zenginliklerini barındıran önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi Karanlık Kilise'deki Hz. İsa'nın doğumundan ölümüne kadar yaşamının işlendiği freskler, özel önlemlerle korunuyor.

Kapadokya'da 11'inci yüzyıl sonlarında kazıcı aletler kullanılarak tüf kayaların oyulmasıyla yapılan kilise, 1987 yılında ziyarete kapatılıp Türk, Fransız, İtalyan ve Polonyalı restoratörler tarafından 8 yıllık bir çalışma ile restore edildikten sonra ziyarete açıldı.



Göreme Açık Hava Müzesi içindeki Karanlık Kilise, İncil'in yanı sıra Musevilerin kutsal kitabı Tevrat'ta anlatılan bazı olayların da fresklere (Kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla yapılan duvar resmi) işlendiği nadir inanç merkezleri arasında yer alıyor.

Kilisedeki, yaklaşık bin yıl önce resmedilmiş, Meryem Ana'nın gizlenmesi, İsa peygamberin doğumu, Beytüllahim'e yolculuk, vaftiz, Lazarus'un diriltilmesi, Kudüs'e giriş, son akşam yemeği, ihanet, çarmıhtaki İsa, havarilerin takdisi ve görevlendirilmesi, İsa'nın göğe çıkışı, İbrahim peygamberin misafirperverliği, üç Yahudi gencin yakılması ve aziz tasvirlerini içeren freskler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kayadan oyma kavisli bir merdivenden girilen, merkezi kubbe, dört sütun ve üç apsisten oluşan kilisenin duvar ve tavan kısımlarındaki orijinal freskleri oluşturan renk pigmentlerinin suni ışıktan zarar görmemesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca fotoğraf ve kamera kullanımına yönelik yasak uygulanıyor.

Tek küçük pencere olması nedeniyle asırlarca ışıksız ve karanlıkta kalan frekslerin canlılığını muhafaza etmesi için kiliseyi aynı anda ancak 15 kişinin ziyaret etmesine izin veriliyor.

Fresklerin insan nefesinden bile olumsuz etkilenmesi nedeniyle ziyaretlerin 3 dakikayla kısıtlı tutulduğu kiliseyi görebilmek için ek ücret ödemek gerekiyor.



- "Koruma amaçlı kısıtlamalar getirildi"



Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlerin ücretli giriş yaptıkları Göreme Açık Hava Müzesi içinde yer alan Karanlık Kilise’ye ziyaretçi sayısını dengelemek için ek ücret aldıklarını belirtti.



Karanlık Kilise'nin bölgenin en iyi korunan kilisesi olduğunu dile getiren Gülyaz, şöyle konuştu:

"Az ışık almasından dolayı resimlerin büyük bölümü tahrip olmadan bugüne kadar ulaştı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne Kapadokya'nın dahil edilmesinin ardından burada önemli bir restorasyon çalışması yapıldı. Göreme Açık Hava Müzesine giriş ücretli ancak aynı alanda bulunduğu halde Karanlık Kilise'ye ziyaretçi sayısı çok daha fazla olabileceği için koruma amaçlı ekstra ücret talep ediliyor. Aynı anda ziyaret eden kişi sayısına kısıtlama getirdik. En fazla 15 kişi kiliseyi ziyaret edebiliyor. Ziyaretleri üç dakika ile sınırladık. Çünkü duvar resimleri, insanların nefeslerinden de olumsuz etkileniyor."

- "Yabancı turistlerin ilgisini çekiyor"

Turist rehberi Işık Yılmaz da Hıristiyanlıkta büyük öneme sahip olayları yansıtan fresklerin, yabancı turistlerin ilgisini çektiğini anlattı. Yılmaz, "Kapadokya'da birçok kilise bulunuyor ancak en iyi korunmuş olanı burası. Karanlık Kilise, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yüzlerce yıl önce kayaları boyamadan önce din adamları 15 gün oruç tutup, boyaları kutsayıp freskleri resmetmiş. Turistler bu zorlu süreçleri öğrendikten sonra seyrettiklerinde çok etkileniyorlar." dedi.



Göreme Açık Hava Müzesine geçen yıl 688 bin 989 turist giriş yapmış, bunlardan 59 bin 76 turist ise Karanlık Kilise'yi ziyaret etmişti.