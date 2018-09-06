Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yamaç paraşütü yapan gençler, yerden yaklaşık bin metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söyledi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yamaç paraşütü ile uğraşan Tamer Adıyaman, üniversite öğrencisi İbrahim Berk ile yamaç paraşütü yapmak için Aşıklı dağından atladılar. Bu sırada üniversite öğrencisi aynı zamanda sokak müzisyenliği yapan İbrahim Berk yerden yaklaşık bin metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söylemesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 45 dakika havada kalan gençler yamaç paraşütünde gitar çalıp şarkı söylemenin mutluluğunu yaşadılar.

Kapadokya Havacılık ve Doğa Sporlar Kulübü Başkan Yardımcısı olan Tamer Adıyaman açıklamasında Nevşehir’de bir ilki gerçekleştirerek gökyüzünde gitar çalıp şarkı söyledik dedi. Adıyaman, “Bu etkinliği Kapadokya’mızın tamamen tanıtım amacıyla Nevşehir’imizde yabancı turistlerin gökyüzünden Kapadokya manzarasını izlemeleri için düzenliyoruz. Aynı zamanda bir ilki yaşamış bulunuyoruz. Müzisyen arkadaşımız İbrahim Berk ile birlikte Aşıklı Dağından kalkışımızı yaparak Kapadokya’nın eşsiz manzarasında güzel bir havada müzikle beraber uçuşumuzu gerçekleştirdik. Denemek isteyen herkesi bekleriz” dedi.

Üniversite öğrencisi ve sokak müzisyeni olan İbrahim Berk’te açıklamasında, “Hayatımda ilk kez böyle bir etkinliğe katıldım. Başta endişelerim vardı ama daha sonra alıştım. Bu benim hayatımda ki ilk yamaç paraşütü deneyimimle beraber ilk kez gökyüzünde gitar çalıp şarkı söyledim. Bu duygunun tarifi yok” diye konuştu.