"Bin değil 100 bin Halil'im oldu"

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit olan Halil Kantarcı'nın ailesi, oğullarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

İstanbul Çengelköy'de FETÖ üyelerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 37 yaşındaki Halil Kantarcı'nın babası Ali (70) ve annesi Fadime Kantarcı (60), Türkiye'nin dört bir yanından kendilerini ziyarete gelen vatandaşların desteğiyle teselli buluyor.

İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarında memleketleri Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyüne gelen Kantarcı ailesi, köyün girişine yaptırılan ve 15 Temmuz'da açılışı yapılacak oğullarının adının verildiği parkın yapım çalışmalarını da yakından takip ediyor.

Baba Ali Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain kalkışmanın yaşandığı gece kendisinin köyde olduğunu, 15 Temmuz akşamı Halil ve diğer oğullarının darbe girişimini duyduktan sonra evinden çıkarak Çengelköy'e gittiğini söyledi.

Oğlu Halil'in evden çıkmadan önce eşi ve çocuklarıyla helalleştiğini, oğlunun şehadet haberini sabah öğrendiğinde hemen İstanbul'a döndüklerini aktaran gözü yaşlı baba, "Halil'in çok büyük bir vatan sevgisi vardı. 28 Şubat mağduruydu ve daha 16 yaşına gelmeden cezaevine girdi, 8 sene 3 ay cezaevinde kaldı. Allah kimseye göstermesin o anları yaşamak biz aileler için de çok zordu." dedi.

Geride üç yetim bırakan oğlunun vatansever ve yardımsever bir insan olduğunu ifade eden Kantarcı, oğlunun çeşitli derneklerle başta Afrika olmak üzere değişik ülkelerde yardım faaliyetlerinde bulunduğunu anlattı.

Şehit Halil Kantarcı adına Sri Lanka'da yetimhane yapıldığını anımsatan baba Kantarcı, oğlunun en büyük arzusunun gerçekleştirildiğini, Halil Kantarcı isminin ülke genelinde birçok okula verildiğini ifade etti.

- "Ağlamadığımız gün yok"

Şehit babası olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Kantarcı, şunları kaydetti:

"Kendimizi teselli etmek için bazen çocuk ruhlu olmaya çalışıyoruz. Normal olarak yaşamaya çalışırsak bütün şehit aileleri gibi bizim de ağlamadığımız gün yok. Bunu yaşayan bilir. Ama şu bir gerçek, bundan gurur duyuyorum, oğlumdan Allah razı olsun. Kendini ülkeye de sevdirdi, dış ülkelere de sevdirdi. Cenazesine birçok ülkeden geldiler. Bu bize gurur veriyor. Çocuğumuz bizi gururlandırıyor ama üzüntüsü de hiçbir zaman için unutulmuyor. Allah bütün şehit ailelerine sabır versin. İnşallah böyle şeyler bir daha gerçekleşmez, daha fazla da can yanmaz. "

Halil gibi bin tane evladı olsa hepsini bu vatan için feda etmeye hazır olduğunu vurgulayan şehit babası Ali Kantarcı, şöyle devam etti:

"Şu anda bin değil, yüz bin Halil'im oldu. Her yerden insanlar telefon ederek 'bizi bir Halil olarak kabul edin' diyorlar. Hiç tanımadığımız insanlar geliyor 'biz sizin oğlununuz' deyip evimizde misafir oluyorlar. 'Ben Halil olarak geliyorum' diyorlar, ben de onları Halil olarak kabul ediyorum. Milletimiz ve yurdumuz için bin tane Halil feda olsun. Demek ki aynı durum olsa bir Halil yerine bin tane Halil kendini ortaya atacak. Böyle bir durumda ben de seve seve giderim. Vatan hainlerini Allah'a havale ediyorum. Ekmek yediği, yaşadığı ülkeye ihanet edenleri hiçbir zaman insan olarak görmüyorum."