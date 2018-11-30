Bin 507 sürücüye 'kış lastiği cezası'

ANKARA (AA) - Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için kış lastiği takılmasının zorunlu olduğu 1 Aralık 2017-31 Mart 2018 tarihlerini kapsayan dönemde polis sorumluluk bölgelerinde bu kuralı ihlal eden bin 507 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlara 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde kış lastiği takılması zorunluluğu bulunuyor.

Valilikler, illerin hava ve iklim şartlarına göre, kış lastiği takılmasının zorunlu olduğu sürede değişikliğe gidebiliyor.

Araçların denetimi, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda trafik ekiplerince yapılıyor.

Bu kapsamda 1 Aralık 2017-31 Mart 2018 tarihlerinde polis sorumluluk bölgelerinde kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan bin 507 sürücüye ceza kesildi.

Bunlardan 537'si kamyonet, 285'i minibüs, 204'ü otobüs, 199'u kamyon, 164'ü çekici, 104'ü otomobil, 10'u özel amaçlı araç ve 4'ü yarı römork sürücüsü olarak kayıtlara geçti.

Her sürücüye kesilen ceza tutarı, 1 Aralık 2017-31 Aralık 2017 tarihlerinde 625 lira, 1 Ocak 2018-31 Mart 2018 tarihlerinde de 715 lira olarak uygulandı.

Kış lastiği takmayana 715 lira ceza

Kış lastiği takma zorunluluğu, yarın başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kurala uymayan sürücülere 715 lira ceza kesilecek.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 1 Kasım'da 81 valiliğe gönderilen genelgeyle valiliklere kış lastiği uygulamasını ilgili tebliğde belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesi veya sonrasında birer ay artırabilme yetkisi verildi.

Kış lastiği takma zorunluluğu, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için geçerli ancak kış şartlarında tüm araçlarda kullanılması güvenli seyahat için büyük önem taşıyor.