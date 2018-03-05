Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

BİLSEM öğrencisinden 'akıllı hız kontrol sistemi'

Sivas BİLSEM'de eğitim gören ortaokul öğrencisi Enes Önderer, aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazalardan etkilenerek, araçların hızını yavaşlatacak sistem geliştirdi.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:41
BİLSEM öğrencisinden 'akıllı hız kontrol sistemi'
banner230

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören ortaokul öğrencisi Enes Önderer, kazalardan etkilenerek, araçların hızını kurallara göre ayarlayabilen kartlı sistem geliştirdi.

Ortaokul 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Enes Önderer, araçların yavaşlaması gereken yerde hızını düşüren bir sistem geliştirmeyi tasarladı.

Okuldan arta kalan zamanda BİLSEM'de haftada 2 gün eğitim gören Önderer, fizik öğretmeni Necmi Karakış'ın da yardımıyla yaklaşık 1,5 ayda, oyuncak araba ve yol düzeneğinde, projesini uyguladı.

"Akıllı hız kontrol sistemi" adını verdiği projesinde arabaya "arduino uno" kart koyan, yazılımını da geliştiren Önderer, aynı kart ve yazılım sistemini araç için özel dizayn ettiği yola da yerleştirdi.

İki düzeneğin birbirine bağlantılı hale getirildiği projede kartın yerleştirildiği araba, yoldan geçerken tabela ya da yola yerleştirilen karttaki hız sınırını okuyarak, hızını otomatik yavaşlatıyor. O noktayı geçen araba, bir süre sonra tekrar hızlanıyor.

Önderer, AA muhabirine, kazalardan etkilenip böyle bir proje hazırladığını belirterek, "Eve giderken kavşakta hız yüzünden kaza olacaktı. Orada hız sınırı 30'du ama araç hızlıydı. Ben bu olayı görünce 'Neden kazaları azaltabilecek bir proje yapmıyorum' diye düşündüm ve bu projeyi geliştirdim." diye konuştu.

Oyuncak bir arabaya "arduino uno" kart, motor sürücüsü ve devreye güç veren pil yerleştirdiğini belirten Önderer, "Arabanın altına da bir kart okuyucu yerleştirdim. Yolda da arabanın hızının azalmasını veya artmasını istediğimiz yerlere kartlar koydum. Bu kart okuyucumuz yoldaki kartları okuyor ve oradaki kartın koduna göre hızını artırıyor veya azaltıyor. Şoför, yoldaki hız ya da tabeladaki hız kuralına uyarsa bu sistem devreye girmeyecek. Kart okuyucu, tabelanın 1-2 metre gerisinde olacak, şoför hız sınırına uymadığı zaman araba ona göre hızını azaltacak. Böylece kazalar azalmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Projem insanlık için kullanılsın istiyorum"

Önderer, projesinin tüm yol ağlarında kullanılabileceğini savunarak, "Projemi tüm insanlığın kullanmasını istiyorum çünkü kazalar sadece bir bölgede değil, tüm dünyada oluyor. Projemin uygulanabileceği araba ve yollar ne kadar çok olursa kazalar da o kadar önlenir. Her üretilen arabaya ve yollara sadece bu kartlar yerleştirilse proje kolaylıkla uygulanabilir." şeklinde konuştu.

Önderer, 30 lira harcayıp hazırladığı projesiyle TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvurduğunu söyledi.

Projesinin uygulanmasının ve yaygınlaştırılmasının en büyük hayali olduğunu dile getiren Önderer, "Projem TÜBİTAK'tan geçmese bile bunun insanlık için kullanılmasını çok istiyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Akıllı Hız Kontrol SistemiEnes öndererSivas Bilim Ve Sanat MerkeziTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim