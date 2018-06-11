BİLSEM öğrencilerinin resim sergisi büyük beğeni topladı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin yıl içinde yaptığı ürünlerinin yer aldığı resim sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kaman Kaymakamlığı giriş katında düzenlenen resim sergisinde Kaman BİLSEM öğrencilerinin yaptığı akerlik boya, toz pastel, kağıt hamuru ile 12-16 yaş arası öğrenciler tarafından yapılan yaklaşık 70'e yakın tablo görücüye çıktı.

Okulun görsel sanatlar danışman öğretmeni Hazel Kozan, resim ile adeta çocukların iç dünyasına yolculuk yapıldığını belirterek, bu çalışmanın yetenekli çocukların kendilerini geliştirmelerine imkan tanıdığını söyledi.

Kozan, "Resim yapmak aslında çocukların iç dünyasına açılan bir yol oluyor. Bizler öğrencilerimize sadece resim yapma tekniklerini değil aynı zamanda iç dünyalarını dışarı yansıtırken rehber oluyoruz. Kaman BİLSEM'de öğrenim gören çok yetenekli öğrenciler var. Ama yetenek tek başına yetmiyor ve çalışmanın da önemini anlıyorlar." dedi.

Öğretmen Gülseren Gök Ata ise öğrencilerin bu tarz etkinlikler sonunda yeteneklerinin başkaları tarafından fark edilmesinin onların çalışma azmine katkı sağladığını ve resim yaparken hem eğlendiklerini hem de hayatları boyunca unutamayacak bir deneyim elde ettiklerini kaydetti.







