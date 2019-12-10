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Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü İnaltekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
- İnaltekin, "Selin ardından", "Yaz-kış bir arada" ve "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi
Genel 10.12.2019, 15:43
ANKARA (AA) - Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen İnaltekin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" fotoğrafına oy veren İnaltekin, karenin, iki mevsimi aynı anda çok güzel yansıttığını söyledi.
İnaltekin, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçerek, "Bir rahatsızlığım var diyerek yılmamış, korkularını yenmiş, azimle başarılı olmuş bir sporcu." diye konuştu.
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