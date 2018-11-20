"Bilinçli ve güçlü kızlar, aydınlık ve güçlü yarınlar" projesi

YOZGAT (AA) - Sorgun Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan "Bilinçli ve güçlü kızlar, aydınlık ve güçlü yarınlar" projesini hayata geçirecek.

Projeyle ilgili AA muhabirine açıklama yapa Proje Koordinatörü Latif Korkmaz, toplumların başarı oranlarını yükseltmede kızların daha güçlü ve bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Korkmaz, "Proje ile daha sağlıklı ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek, ilçe genelinde ki 9. ve 10. sınıftaki kız öğrencilerin okumalarının teşvik edebilmek, genç kızların sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Sporun genç kızların hayatların da yaşam tarzı haline gelebilmesinin teşvik edilmesi, gençlerin sosyal sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmeleri, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerimizin motivasyonlarının arttırabilmek de projenin amaçları arasında yer alacaktır." dedi.

