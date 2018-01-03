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"Bilinçli Aile İdeal Gençlik" konulu konferans

YOZGAT (AA) - Sorgun Mehmet Akif Ersoy Okul Aile Birliğince, "Bilinçli Aile İdeal Gençlik" konulu konferans düzenlendi. İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, konuşmacı olarak kişisel gelişim uzmanı...

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:36
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YOZGAT (AA) - Sorgun Mehmet Akif Ersoy Okul Aile Birliğince, "Bilinçli Aile İdeal Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, konuşmacı olarak kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan katıldı.

Konferansın ardından AA muhabirine açıklama yapan Okul Aile Birliği Başkanı Kazım Ergün, çocukların şekillenmesi ve istenilen hedefe ulaşmasının, eğitimle mümkün olacağını ifade etti.

Bu eğitimlerin merkezinde, okulların bulunduğunu vurgulayan Ergün, "Eğitimde kaliteyi yükseltmek, okul, veli, öğrenci ilişkilerini geliştirmek. Velilerin öğrencilere yaklaşımının ve davranışlarının nasıl olması gerektiği konusunda konferans düzenledik. Kişisel gelişim uzmanı ve eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan’ı konferans vermesi için davet okulumuza davet ettik. Verimli bir konferans oldu, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

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KonferansMehmet Akif Ersoy OrtaokuluSorgun
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