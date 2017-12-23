Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Teknoloji üreten bir Türkiye oluşturmak istiyoruz

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir Türkiye oluşturmak istiyoruz." dedi.

Düzce Teknopark'ın yeni hizmet binasının açılışına katılan Özlü, ofisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Özlü, konferans salonunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Bütün konuşmalara ve söylentilere rağmen Türkiye'nin büyüdüğünü aktaran Özlü, şunları kaydetti:

"Türkiye 1. ve 2. çeyrekte büyüdü, 3. çeyrekte de dünya çapında, dünya ölçeğinde bir büyüme rekoru kırdı. Toplamda aldığımızda Türkiye'nin ortalama büyümesi 7,3'tür. Peki sanayi ne kadar büyüyor? Sanayimiz 3. çeyrekte yüzde 15,8 büyüdü. Yüzde 11,1 Türkiye'nin genel büyümesi, Türkiye'nin sanayi büyümesi yani imalat sanayimizin büyümesi yüzde 15,8'dir. Bunun da ortalamasını aldığımızda imalat sanayimizde toplam 3 çeyrekteki büyümemiz yüzde 9,4'tür. Türkiye büyüyor, büyümeye devam edecek."

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri yapıldığını anımsatan Özlü, olumlu katkı sunan milletvekillerinin de olduğunu, eleştirenlerin de bulunduğunu ifade etti.

Tenkitin de muhalefetin de olacağını belirten Özlü, "Olacak zaten, muhalefet olmazsa demokrasi olmaz. Muhalefet varken demokrasi var ama arkadaşlarımızın yaptığı yorumlar, değerlendirmeleri düşündüğümüzde, bunların doğru olmadığını tekrarlamak istiyorum çünkü yapılan tenkitler, değerlendirmeler, eleştiriler doğru olsa Türkiye'nin küçülmesi lazım. O kadar sert eleştiri yapan vekillerimiz oldu ki, bunların bir kısmı da sanayici, onları dinlesek Türkiye yıkıldı, halk yeksan oldu, bir şey kalmadı ama Türkiye büyüyor." değerlendirmelerinde bulundu.

"Yurt dışında OSB'ler kuracağız"

Bakan Özlü, organize sanayi bölgelerinin (OSB), Türkiye'nin planlı sanayileşmesinin en önemli altyapı unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, OSB kurma, geliştirme ve yönetme noktasında, son 50-60 yıldır ciddi bir deneyim kazandığına değinen Özlü, "Bu deneyimi, inşallah önümüzdeki dönemlerde yurt dışına ihraç edeceğiz. Yurt dışında OSB'ler kuracağız, onları işleteceğiz, onları yöneteceğiz." dedi.

Bilim, sanayi ve teknoloji politikaları konusunda yeni bir yaklaşımlarının olduğunu kaydeden Özlü, "Bilim ve teknoloji politikalarıyla sanayi politikalarının eş zamanlı, aynı anda belirlenmesini istiyoruz. Bunda çok ısrarcıyız, bunu bu şekilde istiyoruz çünkü, bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurmak istiyoruz." diye konuştu.

"Sanayimizin teknoloji üretmesini istiyoruz"

Teknoparkların, sanayici için teknoloji üretim yeri olduğunu vurgulayan Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah önümüzdeki yıl, Türkiye'nin kendi sanayi devriminin, biz buna akıllı toplum 5.0 demek istiyoruz. Sadece teknolojideki dönüşümü değil, teknolojideki dönüşümün, toplumsal dönüşüme yansımalarını da dikkate almak istiyoruz. Dolayısıyla biz, teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Sanayimizin teknoloji üretmesini istiyoruz. Sanayimiz, hangi alandaysa ihtiyaç duyduğu teknolojiyi, kendisinin üretmesini istiyoruz. Bunu üreteceği yerler de teknoparklardır. Buralar özel alanlardır, burada teknoloji üreteceğiz."

Muhabir: Tayyib Hoşbaş