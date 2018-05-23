İSTANBUL (AA) - Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, TÜBİTAK 4006 kapsamında Bilim Fuarı Şenliği düzenlendi.

Bilim projelerinden sorumlu danışman öğretmen Muhammet Gürçay, yaptığı açıklamada, fuarla öğrencileri bilime teşvik etmek istediklerini söyledi.

Fuarda, 100 öğrenci ve 25 danışman öğretmenin yer aldığını belirten Gürçay, "Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2017-2018 döneminde TÜBİTAK 4006 destekli fuarımızı yapmaya başladık. Yaklaşık dört aylık bir süreç. Projede danışman öğrenciler de görev aldılar." dedi

Yaptıkları çalışmalarda TÜBİTAK’ın katkılarının yadsınamaz olduğunu ifade eden Gürçay, şöyle konuştu:

"Burada yaptığımız organizasyonda robotik kodlamalar var, kimya projelerimiz var, edebiyat ve felsefi projelerimiz var, biomedikal cihaz teknoloji alanlarımız var, elektrik-elektronik alanlarımız var. Burada soğutma ve dinlendirme teknolojisi alanlarımız var. Kablosuz elektrik üretimimiz, güneş enerji sistemi ile çalışan telefondan kontrollü tarlamız, enerji verimliliğini arttırmada led ampullerimiz, arttırılmış gerçeklik yani sanal ortamda yaptıkları uygulamaları var. Aynı zamanda bir sürü gönüllünün katkılarıyla bunu gerçekleştirdik. Bize çok destek oldu TÜBİTAK. Maddi ve manevi anlamda çok katkılarını gördük."

Okul müdürü Ahmet Ufuk Uçar ise "Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimi ve bilimsel çalışmaları öğrenciler tarafından uygulayarak veya yaşayarak öneminin fark edilmesi ve öğrenilmesi amacına yönelik gerçekleştirilen bilim fuarı bu sene okulumuzda ilk olarak yapılmakta. Birçok okulumuz bu fuarları yapıyor. Bu noktada farklı şeyler yapabileceğimizi düşünerek bu faaliyeti gerçekleştirmek istedik." diye konuştu.

24 projenin tanıtıldığı fuarda, başarılı öğrencilere çeşitli ödüller de verildi.