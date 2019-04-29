Bilgi yarışmasında birinci olan öğrencilerden Kaymakam Pektaş'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas'ta 96 lisenin katıldığı "Genel Kültür Bilgi Yarışması"nda il birincisi olan Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi öğrencileri, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, yarışmada birinci olan öğrenciler Sema Akyüz, Seher Güler ve Nurdan Karakavak, Okul Müdürü Şahin Karaca, öğretmenler Tülay Polat, Abdullah Şimşek ve Mehmet Öztürk, Pektaş'a ziyarette bulundu.

Ergen, yarışma ve öğrenciler hakkında Pektaş'a bilgi verdi.

Pektaş da öğrencileri tebrik ederek, "İnşallah başarılarınız daim olur. Bundan sonraki süreçte daha güzel yerlere gelmek için daha fazla çaba sarf etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bilgi, çağımızdaki en güçlü silah, artık devletler birbiri üzerinde egemenlik kurmaya çalışırken topla tüfekle bu işi yürütmüyor, teknolojiyle yürütüyorlar, bilgiyle yürütüyorlar." dedi.

Pektaş, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.