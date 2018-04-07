KONYA (AA) - ANIL KURU - İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, "Adeta kutlu bir doğum sancısı içindeki dünyada, bu geçiş sürecinde İslam dünyasında krizler, zulümler, engeller son derece arttı. Oysa bilgi çağında gelecek, İslam toplumlarının olacaktır. Burada öncülüğü yapması gereken de şüphesiz ilim ve fikir adamlarıdır." dedi.



Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dünyasının önemli sorunlarından cehalete karşı, bilim adamlarının büyük sorumluluğunun olduğunu vurguladı.



Müslüman düşünür ve bilim adamlarının, İslam coğrafyasındaki olumsuz hadiselere karşı ortak çaba içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Balcı, bu kapsamda başlattıkları "Yeni Türkiye" konferanslarıyla sadece Türkiye'yi değil dünyayı da değiştirmeyi hedefleyen büyük bir vizyonu ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti.



Balcı, 2011 yılında kurulan AYBİR'in 2014'teki yönetim değişikliğiyle çalışmalarını hızlandırdığını dile getirerek, "AYBİR, dernekler kanununa tabi, özel statüye sahip, uluslararası üye alabilecek yapıda Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. İsmi gerçekten büyük ve önemli. Ayrıca 4 ülkede teşkilatımız var. Önümüzdeki dönemde etkinliğimiz artacak. Daha iyi olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İslam dünyasının iki temel problemi olduğuna işaret eden Balcı, şöyle devam etti:

"Birincisi; özgürlüklerin genişlemesi, diğeri ise bilgisizlik. İlim ve eğitim en temel meselemiz. Akıl ve bilgi son derece önemlidir. İki temel meselede öncülük etmek de en fazla ilim ve fikir adamlarına düşer. AYBİR olarak kolektif şekilde İslam medeniyetinin yeniden ihyası ve inşasına katkı sağlamak gibi büyük bir misyonumuz var. Bu kapsamda, güncel ve önemli konularda ortak vicdanın sesi olarak görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Diğer yandan, dünya değişiyor. Bu değişime cevap vermek lazım. Bilgi çağında değerlerimizi yeniden hakim kılmamız gerekiyor. Dünya zaten bu krizi yaşıyor. Söz ve bilgi önemlidir. Ufku ve vizyonu, Türkiye'yi değil dünyayı değiştirmeyi hedef alan konferansları başlattık. Ortak meseleler üzerinde eğildik, zaman zaman güncel konulara da eğiliyoruz."





- "Tarihi süreci geciktirmeyi hedefliyorlar"

Dünyanın gidişatının İslam ve doğu toplumlarının öncü olduğu bilgi toplumları dönemine doğru olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Tarım toplumunda verimli olan değerlerimiz vahşi sanayi toplumunda verimsiz duruma düştü. İlginçtir, bilgi toplumunda egemen olan, verimli olan değerler de sanayi toplumunun aksine tarım toplumunda verimli olan, esneklik, aile, birey, soyut alanların öne çıkması gibi değerler. Bunu bilimsel olarak gören Batı ve ABD, dünyadaki güç dengesinin kendi aleyhlerinde kaçınılmaz olarak değişeceğini gördükleri için suni şekilde varlığını devam ettiren sosyalist bloğu bitirdiler. Buna karşın, Müslümanları hedef alan, farklı bir kutuplaşmayı esas alarak, bilgi toplumunda kaçınılmaz olan tarihi süreci geciktirmeyi hedefliyorlar. Adeta kutlu bir doğum sancısı içindeki dünyada, bu geçiş sürecinde İslam dünyasında krizler, zulümler, engeller son derece arttı. Oysa bilgi çağında gelecek, İslam toplumlarının olacaktır. Burada öncülüğü yapması gereken de şüphesiz ilim ve fikir adamlarıdır."