Bilfenli öğrenciler Tofaş Spor Kulübü oyuncularıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Bursa Bilfen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Tofaş Spor Kulübü oyuncularından Samuel Mejia, Berkan Durmaz ve Efe Beşok'u ağırladı.

Bilfen Okullarından yapılan açıklamaya göre, bin 600'ü aşkın lisanslı sporcusu ile her yıl çeşitli branşlarda Türkiye şampiyonalarında, il ve ilçe müsabakalarında yer alan Bilfen Okulları, spor alanındaki başarılı isimleri öğrencileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleşen etkinlikte Bursa Bilfen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Tofaş Spor Kulübü oyuncularından Samuel Mejia, Berkan Durmaz ve Efe Beşok'u ağırladı. Oyuncular; başarı hikayelerini Bilfenli öğrencilerle paylaşırken, Bilfen eğitim sistemi hakkında da detaylı bilgi alıp öğrencilere derslerinde eşlik etti.





- "Öğrencilerin İngilizce seviyelerinden çok etkilendim"





Küçük kemancılar tarafından okul lobisinde karşılanan oyuncular okulu gezerek Okul Müdürü Sinem Turan'dan kampüs hakkında bilgi aldı. 3.sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine giren oyuncular hem öğrencilerle sohbet etti hem de İngilizce etkinliklerine katıldı.

Tofaş Spor Kulübü Takım Kaptanı Samuel Mejia öğrencilerin İngilizce seviyelerinden çok etkilendiğini dile getirdi. Öğrencilerin küçük yaşta bu kadar akıcı konuşmalarına çok şaşırdığını söyleyen ve okulun sunduğu avantajların öğrenciler için büyük şans olduğunu vurgulayan Mejia, daha önce böylesine etkileyici bir okula gitmediklerini ve Bilfen eğitim sistemini çok beğendiğini belirtti.



Söyleşiye katılan oyunculardan Efe Beşok, spor yapmaya başladıktan sonra hayatında yaşadığı değişimleri öğrencilerle paylaştı. Başarılı oyuncu spor sayesinde, yeni arkadaşlar edindiğini, daha disiplinli, daha programlı bir hayatının olduğunu ve her şeye rağmen zorluklarla başa çıkabilmeyi öğrendiğini anlattı.



Tofaş Spor Kulübü oyuncularında Berkan Durmaz ise öğrencilere yaptığı konuşmada maçlarda alınan mağlubiyetin bir sonraki maç için aslında bir fırsat olabileceğini ve yaşanan mağlubiyetlerden ders çıkarılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca Durmaz, maçta yaşanabilecek bütün olumsuzluklara rağmen güçlü ve kararlı olmanın kazanmak için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.



Verilen bilgiye göre, Bilfen Okulları ve Tofaş Spor Kulübü bir süre önce imzaladıkları protokolle stratejik bir iş birliğine karar vererek Bursa'da eğitimin ve sporun çıtasını yükseltmek için farklı birçok projede çözüm ortağı olarak yol almaya karar vermişti. Bu bağlamda birçok konuda birlikte çalışan iki kurum kulüp oyuncularıyla öğrencileri bir araya getirerek bu iş birliğini bir kez daha pekiştirmiş oldu.

