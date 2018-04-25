Bilecik'te cezaevinden firar eden hükümlüler Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Bilecik Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikleri belirlenen 2 hükümlü Eskişehir'de yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlüler Erkan Ş. ile Tayfun Y'nin içerisinde bulunduğu aracın Erenköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekiplerini fark eden 2 hükümlü araçla kaçmaya başladı.
İki hükümlü yaklaşık 40 dakika süren kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.
"Kasten adam öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Erkan Ş. ile 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tayfun Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.