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Bilecik merkezli FETÖ operasyonu: 25 jandarma personeli gözaltında

Bilecik'teki operasyonda görevinden ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 25 jandarma personeli yakalandı.

03 Mart 2018 Cumartesi 16:53
Bilecik merkezli FETÖ operasyonu: 25 jandarma personeli gözaltında
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BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, görevinden ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 25 jandarma personeli gözaltına alındı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilecik ve bazı diğer illerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, daha önce görevinden ihraç edilenlerin de arasında bulunduğu 25 jandarma personeli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 25 şüpheli sorgularının ardından, adliyeye sevk edilecek.

Muhabir: Büşra Nur Özcan

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Türkiye
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