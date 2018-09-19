Biçerdöverle hasat yaparken obruk oluştu

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesindeki mısır tarlasında hasat yapan çiftçinin kullandığı biçerdöverin ön kısmı, aniden oluşan 2 metre çapına, 8 metre derinliğindeki obruğun içinde kaldı.

İlçeye bağlı 8 kilometre mesafedeki, sık sık oluşan obruklarla gündeme gelen Karakuyu Mevkisi'nde, mısır hasadı yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre çapında, 8 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Sağ ön tekeri obruğun içinde kalan biçerdöver, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından, vinç ve kurtarma aracı ile çıkarıldı.

Biçerdöverin operatörü Bünyamin Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın tarlada çalışmaya başladıktan yaklaşık 1 saat sonra gerçekleştiğini söyledi. Hasat yaptığı sırada aniden obruk oluştuğunu ifade eden Alişan, şöyle devam etti:

"Biçerdöver ile mısır hasadı yaparken aniden obruk oluştu. Tarla çökmeye başlayınca önce şaşırdım. Beni izleyen tarla sahibi bağırarak ikaz edince hemen araçtan indim. Her şey normaldi, aniden oluştu. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Artık burada mısır hasadı yapmayacağım. Bize bir şey olmadı, buna şükür. Yıllardır Karapınar'da bu işi yapıyorum. Bu bölgede sık sık obruk oluştuğunu biliyordum ama ilk defa yaşadım. Gerçekten korkunç ve tedirginlik yaratan bir durum."

- "Can kaybı olmamasına seviniyoruz"

Tarla sahibi Ömer İvriz ise mısır hasadı yapılırken biçerdöverin yanında olduğunu anlattı.

Biçerdöverin ön tekerinin aniden çukura düştüğünü dile getiren İvriz, "Tarlada mısır hasadı sırasında aniden obruk oluştu. Biçerdöver izlerken oluşan manzara karşısında hayrete düştüm ve o an büyük korku yaşadık. Biçerdöver operatörüne 'Atla, kaç.' dedim. O da hemen aracı terk etti. Bölgede sürekli obruk oluşuyor. Can kaybı olmamasına seviniyoruz." dedi.