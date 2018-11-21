Beyşehirli sporcuların şampiyonadaki başarısı

KONYA (AA) - Antalya'da sona eren Uluslararası EMF Avrupa Muay Thai Kupası Şampiyonası'nda derece elde ederek Beyşehir’e dönüş yapan sporcuların başarısı memleketlerinde sevinçle karşılandı.

Uluslararası Muay Thai Federasyonu (İFMA) ile Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen şampiyonaya katılan Beyşehirli sporcular 2 ikincilik, 1 de üçüncülük derecesi elde etti.

Beyşehirli milli sporcu Nazife Uzuner büyük bayanlar 48 kiloda, milli sporcu Dürdane Gizem Bozkurt yıldız bayanlar 51 kiloda ikincilik, milli sporcu Bora Kurt ise üst genç erkekler 48 kiloda üçüncülük derecesi elde etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, şampiyonada başarı göstererek Türkiye’ye derece kazandıran Beyşehirli sporcuları tebrik ederken, başarılarının artarak devam etmesi dileğinde bulundu.

Beyşehir’de faaliyet gösteren Aktif Budokan Spor Kulübü ve milli takım antrenörü Resul Uzuner ise şampiyonaya Beyşehir’den 7 sporcu ile katıldıklarını bunlardan 3’ünün milli forma altında Türkiye’ye derece kazandırdığını belirterek, "Daha önce de Avrupa ikinciliği başarısı olan Nazife, bu son şampiyonada aynı başarısını tekrarladı. Başarı kariyerine bir yenisini ekledi. 26 ülkeden 1050 sporcunun katıldığı şampiyonada bu başarıyı elde eden ve ilçemizden katılım gösteren tüm sporcularımızı kutluyorum. Nazife, elde ettiği bu başarısıyla ayrıca milli takım seçmelerine girmeye de hak kazandı." dedi.

