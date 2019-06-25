Beyşehirli iki sporcu Türkiye şampiyonu oldu

KONYA (AA) - Muay Thai Federasyonu tarafından Erzincan’da düzenlenen Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonası’nda Beyşehirli sporculardan Neslihan Azra Çetinkaya 38 kilo minik bayanlarda, Osman Eren Ceran da 46 kilo alt minikler kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Şampiyonada Beyşehirli sporcu Emine Buse Totan ise 40 kilo yıldız bayanlarda üçüncülük elde etti.

Aktif Budokan Muay Thai Spor Kulübü ve milli takım antrenörü Resul Suphi Uzuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyonun faaliyet programında yer alan ve 4 gün sürenada 60 ilden 747 sporcunun mücadele verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şampiyonadan Konya ve Beyşehir adına gurur verici bir tabloyla ilçemize dönüş yaptık. Beyşehir’den iki sporcum Türkiye şampiyonu olurken, bir sporcum ise üçüncülük elde etmenin gururunu yaşıyor. Sporcularımızı başarıdan ötürü tebrik ediyorum. Birincilik elde eden Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki sporcumuz Neslihan, bu başarısıyla milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Sporcumuz Türkiye’de bu yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında da ilk kez milli formayı giyecek. Şampiyonada dereceye giren ilk kez milli formayı giyecek olan Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu’nda öğrenim gören diğer sporcumuz Buse Totan da Avrupa EMF Muay Thai Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek."

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da Türkiye Şampiyonası'nda ilçeyi en iyi şekilde temsil eden sporcuları kutladı.



