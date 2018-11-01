Beyşehirli firmanın hedefi diş implantı malzemeleri ihraç etmek

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimiyle adından söz ettiren Huğlu Mahallesi'nde kurulu bir firma, ürettiği implant cerrahisinde kullanılan malzemeleri yurt dışına satmaya hazırlanıyor.

Medikal sektöründe faaliyet gösteren Değirmenci Otomotiv ve Endüstri AŞ (DOME), dünyada 5 milyar doları bulan implant pazarından daha fazla pay almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konyalı firma, ithalatına büyük paralar ödenen diş implantı parçaları ve cerrahi aletlerini, Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde kurduğu fabrikada üretmeye başladı.

- "İthalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Firmanın işletme müdürü Mehmet Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 18 yıl önce kurulan fabrikada yerli cerrahi aletler ve dental medikal malzeme ürettiklerini söyledi.

İmplant tasarım ve üretim aşamalarına yönelik fason üretim yaptıklarını anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Cerrahi el aletleri üzerine çalışmaya başladık. Bunlarda da markalaşma yoluna gittik. Belgelendirme ve kaliteyi yakaladıktan sonra seri üretime geçtik. İthalatın 4'te biri oranında tıbbi malzeme üretimi yapıyoruz. İmplant cerrahisinde kullanılan ekipmanlarda ihracat için yapılanmamızı tamamlamak üzereyiz. Yerli üretimle ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de yılda 1 milyon 200 bin adet civarında implant ithal ediliyor. İlk etapta bunun önemli bölümünü üreterek, ülkemize döviz kazandırmayı hedefliyoruz."

- "Yerli implantın üretimi için de projelerimizi tamamladık"



Uslu, yerli implanta ilişkin çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Konya Teknokent'te yerli implantın üretimi için de projelerimizi tamamladık, test ve Ar-Ge aşamalarını geçtik. Ürünü markamızla piyasaya sürmenin son aşamasındayız. Kalite olarak da eksiğimiz yok, artımız var. Üretim kapasitesi yıllık 75 bin adet. Yapılanmamız bu kapasiteye göre ancak ileride bunu daha da büyütme hedefini taşıyoruz." diye konuştu.



