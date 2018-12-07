Beyşehirli balıkçılardan Beyşehir Belediyesine teşekkür ziyareti

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, geçimini Beyşehir Gölünden temin eden balıkçılar, Beyşehir Belediyesini ziyaret etti.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki balıkçılarla Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u ziyaret etti.

Kurt, burada yaptığı konuşmada, Başkan Özaltun'a balıkçı camiasına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Balıkçılık sektörünün sorunlarının ilgili kurumlara aktarılarak çözüm bulunması için yaptıkları Konya ve Ankara ziyaretlerinde Belediye Başkanı Murat Özaltun'un da kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ve yanlarında yer alarak destek verdiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Kooperatif olarak, balıkçılar olarak ne talep ettiysek Beyşehir Belediyesi olarak yerine getirdiniz. Biz bu verdiğiniz hizmet ve katkılardan dolayı son derece memnunuz. Bu memnuniyetimizi dile getirmek için bugün buradayız."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Murat Özaltun da Beyşehir Gölü’nün bölge ve geçimini balıkçılıktan sağlayan insanlar için önemine dikkat çekti.

Gölden yaklaşık 600 balıkçının evini geçindirdiğini ifade eden Özaltun, "Her kesimin olduğu gibi balıkçıların da talep ve isteklerini bugüne kadar yerine getirebilmeye özen gösterdik. Kaymakamımız ile birlikte yaptığımız ziyaretlerde hem gölümüzün, hem balıkçılık sektörümüzün sorunlarını üst düzeyde bulunan ilgili kurumlarımıza anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Birçok konuda yaşanan sorunlar çözüme kavuştu." diye konuştu.

Ziyaret sonunda Kurt, Özaltun'a tablo hediye etti.

