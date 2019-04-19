Beyşehirli balıkçılar av sezonunun açılmasını bekliyor

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağı halen devam ederken balıkçılıkla geçimini sağlayan avcılar yeni av sezonundan umutlu.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Beyşehir Gölü'nde her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan balık av yasağının sürdüğünü anımsatarak, üç ay boyunca devam eden yasağa Beyşehirli avcıların riayet ettiğini söyledi.

Su ürünleri av yasağına uyulup uyulmadığının jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin göl üzerinde yaptığı denetim ve kontrollerle de takip edildiğini hatırlatan Kurt, Beyşehirli avcılar olarak tek sıkıntılarının balıkçı camiası dışından, avcılıkla ilgisi olmayan kişi ya da kişilerin elektroşok yöntemi olarak bilinen suya elektrik akımı vererek kaçak avcılık yapması olduğunu söyledi.

Kurt, Beyşehir Gölü’ndeki balık popülasyonunda özellikle balıkçılar için önemli bir gelir kaynağı olan sudak olarak bilinen tatlı su levreğinde son yıllarda bir artış görüldüğünü bunun sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Levrekte çoğalma var ama aynı şeyi bugün sazan balığı için ne yazık ki söyleyemiyoruz. Bilinçsiz avcılıktan kaynaklı olarak yaşanan bu durumla ilgili sazan popülasyonunu artırmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bu yıl kooperatifimizin de girişim ve destekleriyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Beyşehir Gölü'ne 1 milyonun üzerinde bir yavru sazan balığı salındı. Yavru sazan balığı yönünden önemli bir evre yaşıyoruz. İnşallah, bu yavru balıkları iyi bir şekilde koruyabilir, kısa zamanda büyüyerek gelişimine imkan sağlayabilirsek sazan popülasyonunun artması noktasında da zaman içerisinde önemli bir yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Bu yıl olmazsa bile önümüzdeki yıl inşallah sazanımızda da gölde bir bolluk bereket dönemi yaşayacağımıza inanıyoruz. Balıkçılarımızı av yasaklarına uymalarından dolayı camiamız adına teşekkür ediyorum."

