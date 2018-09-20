Beyşehir'in tarhana geleneği

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, kış dönemine hazırlık yapan ailelerin tarhana yapma telaşı sürüyor.

Beyşehir yöresinin en önemli damak tatlarından olan kış sofralarının vazgeçilmezi tarhana çorbasının içeriği olan "tarhana" yaz döneminde aileler tarafından yapılıyor.

Kazanlarda kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulması için yere serilen tarhananın yapımında komşular da birbirine imece usulü yardımcı oluyor.

Ev kadınları, yağmur riskine karşı meteorolojik tahminleri de yakından takip ederek önlem alıyor. Tarhanaları çitlerin üzerine güneşli günlerde serip kurutan ev kadınları, tarhana çitleri, evlerin balkonlarına, teraslara, damlara, yol kenarlarına, kaldırım üzerlerine, ev ve okul bahçesi gibi uygun alanlara seriliyor. Tarhanaların başında kuşların ve sokak hayvanlarının ürüne zarar vermemesi için aile fertleri sırasıyla kurutma işlemi sona erene kadar nöbet de tutuyor.

Kış döneminde aileler tarafından sofralarda çerez olarak tüketilecek tarhanaların yapımı için de yaz aylarının başından bu yana devam eden yorucu mesai, güneşli havaların sürdüğü eylül ayında da devam ediyor.

Tarhanalar kış sofralarında soba üzerinde ve yağda kızartılarak, ısıtılarak, süte batırılarak, ketçap dökülerek ya da yanında ceviz ve fındıkla birlikte tüketilebiliyor, istenirse çorbası da yapılabiliyor.