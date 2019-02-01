Beyşehir'in nüfusu arttı

KONYA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından Beyşehir'in nüfusunun bin 52 kişi arttığı ortaya çıktı.

2017 yılında 72 bin 716 olan ilçe nüfusu, son sayımın ardından 73 bin 768'e yükseldi.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir’in son yıllarda sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğunu, bunu nüfus sayım sonuçlarının da ortaya koyduğunu söyledi.



Beyşehir'in artan nüfusuyla halen Konya’da merkez ilçeler dışında üçüncü büyük ilçe konumunu koruduğunu da aktaran Başkan Özaltun, şunları kaydetti:

"İlçemiz Konya'da taşra ilçeleri içerisinde nüfusu bakımından Ereğli ve Akşehir'den sonra geliyor. 73 bin 768 olan nüfusumuzun 36 bin 755'i erkek, 37 bin 013'ü ise kadınlardan oluşuyor. İlçemizde toplam yıllık nüfus artış hızımız da 2018 yılı sonu itibariyle yüzde 1,44 olarak gerçekleşmiş. Yani, merkez ilçeler dışında ilçemiz Konya'da en fazla nüfusunda artış olan ilçeler arasında en üst noktalara gelmiş durumda.

- İlçe göç alıyor

Beyşehir'de ilçe nüfusumuz göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana devamlı bir artış göstermiş durumda. 2014'te 71 bin 366 olan nüfusumuz, günümüze geldiğimizde 73 bin 768’e yükselmiş. Yani, 5 yılda nüfusumuz 2 bin 402 kişi artış göstermiş. Bu verilere göre nüfusumuz her yıl artmış ve ilçemiz göç veren bir ilçe konumundan artık göç alır bir noktaya gelmiştir."