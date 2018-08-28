Beyşehir'in leylekleri göç etti

KONYA (AA) - Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan Leylekler Vadisi ile Adaköy'ün her yıl bahardan yaz sonuna kadar geçen süredeki konukları leylekler göç etti.

Beyşehir Gölü, Doğa, Çevre Koruma Derneği Başkanı Sami Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreme dönemini Beyşehir'de geçiren leyleklerin, yetiştirdikleri yavrularıyla göç ettiklerini söyledi.

Leyleklerin ilçe için önemli bir değer olduğunu ifade eden Tan, şunları kaydetti:

"Leylekler ilçemizin güzelliğine ayrı bir değer katıyorlar. Leylek göçünün tamamlanmasıyla elektrik direkleri ve çatılarda bulunan yuvaların boşaldığını görüyoruz. Seneye bahar mevsiminde inşallah bölgemize yine baharı müjdeleyerek gelecekler. O günleri, şimdiden dört gözle bekliyoruz."