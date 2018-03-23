Beyşehir'e yeni emniyet binası yapılacak

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesine yeni emniyet binası yapılacak.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir’e Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek olan yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının plan projesinin tamamlandığını ifade etti.

Emniyet binasının yakın zamanda ihaleye çıkılacağını aktaran Özaltun, şunları kaydetti:

"Beyşehir’de ‘altın dönem’ olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde devlet hastanemiz yeni binasına kavuştu. Yeni adliye sarayımızın inşaatı hızla yükseliyor. Emniyet binamızın ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu kamu kurumu hizmet binalarımızın yapımında başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere desteği ve emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum."