Beyşehir'e yeni cami yaptırılıyor

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yaptırılacak caminin temeli atıldı.

Esentepe Mahallesi, Yeni Devlet Hastanesi yanında hayırsever Fatma Karadağ ve ailesi tarafından yaptırılacak Savaş Karadağ Camisi'nin temel atma töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Yeni Devlet Hastanesinin hizmete girmesinin ardından bu bölgede böyle bir cami ihtiyacının hemen hissedilmeye başlandığını belirtti.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de yapımı tamamlandıktan sonra ilçenin yeni bir camiye daha kavuşacağını dile getirerek, camiyi yapmaya karar veren Karadağ ailesine bu hayrından dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, caminin "toplayan" anlamına geldiğini ifade etti.

Çelikoğlu, "Mü'minlerin, inananların birlikteliğinin, beraberliğinin en büyük sembollerinden birisi camilerimizdir. Zamanı geldiğinde camiler ve eğitim kurumları inşa etmek, buna benzer topluma yararlı birer sanat eseri, ya da hizmet alanı oluşturmak atalarımıza, büyüklerimize gönderebileceğimiz en güzel hediyelerden bir tanesidir." dedi.

Hayırsever aile adına konuşan Yusuf Eren de camilerin yeryüzünde Allah'ın evleri olduğu düşüncesiyle hareket ederek böyle bir hayırda bulunmayı uygun gördüklerini dile getirerek, "Başta kıymetli annemiz ve bütün aile efradımız olarak bize bu faaliyetler esnasında çok büyük destekler veren kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve tüm kurum amirlerine teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Ülkemizi ve milletimizi yönetenlere doğru kararlar ve güç versin." diye konuştu.

Kurban kesimi, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından caminin temeli kesilen kurdela ve ilk harcın konulmasıyla atıldı.

