Beyşehir'e yeni atış poligonu yapılacak

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, av tüfeği üretiminin gözde adreslerinden Huğlu Mahallesi'ne trap-skeet atış poligonu yapılacak.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Huğlu Mahallesi'ne kazandırılacak atış poligonu için ihale tarihinin belli olduğunu bildirdi.

Poligonun yapımı için 5 Haziran tarihinde ihaleye çıkılacağını belirten Özaltun, "Tamamlanmasıyla, bölgemizin sportif faaliyetlerinin daha gelişmesine ve turizmine önemli katkılar sağlayacak ve bölgede daha geniş kapsamlı trap ve skeet atış müsabaka ve yarışları yapılmasına imkan sağlayacak olan poligonun Huğlumuza kazandırılmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere Konya milletvekillerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Özaltun açıklamasında ayrıca, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimi ile birlikte yüklenici firmanın atış poligonu inşaatına başlayarak, 120 takvim günü içerisinde projeyi bitireceğini de aktardı.

