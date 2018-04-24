Beyşehir'e Prof. Dr. Veysel Eroğlu Botanik Parkı projesi

KONYA (AA) - Konya'nın turizmde gözde ilçelerinden Beyşehir ilçesine Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adının verileceği bir botanik parkı yapılcağı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezinde Beyşehir Gölü kıyısında Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki DSİ 4. Bölge Müdürlüğüne ait yaklaşık 12 bin metrekarelik halen atıl vaziyetteki alanın botanik parkı yapılmak üzere Beyşehir Belediyesine tahsis edildiğini kaydetti.

Özaltun, bu alanın yürütülecek çalışmalarla botanik parkı haline getirileceğini, projenin devreye girmesinin ardından bu sahanın ilçenin yeni bir değeri ve cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Projenin ayrıntılarıyla ilgili olarak bilgiler veren Özaltun, şöyle devam etti:

"Botanik parkında tıbbi aromatik bitkilerin sergilendiği bitki bahçesi, Beyşehir’e özgü türlerin yer aldığı bir botanik bahçesi oluşturulacak. Parkın yapımıyla ilgili yasal prosedürler yerine getirildi. Burada göl kıyısına kadar uzanan alanda olta balıkçılığının geliştirilmesi için oturma alanları, banklar, kamelyalar, ziyaretçilerin dinlenme gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yönetim binası olacak. Burada oluşturulacak park alanı ile hem atıl bir saha botanik parkı olarak değerlendirilmiş, hem de Beyşehir yöresinin flora ve faunası tanıtılmış olacak.

Burada örnek bir bahçe oluşturulacak. Ayrıca, kamelyalar, etrafında yürüyüş yolları, süs havuzu ve çiçek partellerinin yer aldığı bir meydan olacak. Parkta, hayvan barınakları ile kuş yuvaları da yer alacak.Türkiye’de birçok örneği olan botanik parkı ile Beyşehirliler bu proje sayesinde ilk kez tanışmış olacak. Buradaki kuş yuvaları ve hayvan barınaklarında 40 farklı tür ve hayvan tanıtılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun ismini vereceğimiz botanik parkında çalışmalara yakında başlanarak kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz. Konya’da zengin yeşil dokusu ile ön plana çıkan Beyşehir’de yürütülecek bu çalışmayı çok önemsiyoruz."



