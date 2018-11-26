Beyşehir'e kurbağa üretim çiftliği kuruluyor

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, kurulacak kurbağa çiftliğinden Avrupa ülkelerine kurbağa ihraç edilecek.

Beyşehirli iş adamı İbrahim Dönder, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ile aldıkları hibe kredi desteğiyle ilçede 19 bin metrekarelik arazi üzerinde kuracakları çiftlikte kurbağa üretimi yapacaklarını söyledi.

Eşinin projenin hayata geçirilmesi için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurduğunu, projenin onaylanmasının ardından Beyşehir’e bağlı Avdancık Bekdemir mahalleleri arasında 19 bin metrekarelik alanda kurbağa çiftliği kurmaya karar verdiklerini vurgulayan Dönder, Avrupa ve diğer ülkelerden gelecek talep halinde kurbağa ihraç edeceklerini belirtti.

Dönder, şöyle devam etti:

"Projemizin onaylanmasını müteakip Tarım ve Orman İşleri Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak çiftlik kurulması çalışmalarına başladık. Çiftliğin önümüzdeki yaz sezonuna bitirilmesini hedefliyoruz. Çiftliğimizde toplam 28 ton kapasiteli 8 havuz yer alacak. Burada bölgemizde yetiştirip üreteceğimiz kurbağaları ABD, İngiltere, Fransa, İsveç ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerine ihraç edip, bölgemiz ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Bu iş aynı zamanda bölgemizde iş bekleyen insanlarımıza da istihdam imkanı sağlayacak."