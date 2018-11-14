Beyşehir'e 2 milyon liralık yeni spor yatırımı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinin yakın gelecekte yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak yeni bir kapalı spor salonuna kavuşacağı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Selçuklu Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde yaptırılması planlanan kapalı spor salonunun inşaat çalışmalarının başladığını kaydetti.

Esentepe Camisi ile Ali Akkanat Anadolu Lisesi arasındaki boş alanda ihaleyi üstlenen firma tarafından başlatılan spor salonu yapım çalışmalarının halen devam ettiğini belirten Özaltun, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak yeni kapalı spor salonumuz Beyşehir'de okullar bölgesi olarak nitelendirdiğimiz bölgede yer alan eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Basketbol ve voleybol müsabakalarının yapılabileceği ve bünyesinde bir tribünün de yer alacağı kapalı spor salonu ilçemizde yaşayan gençlerimizin de istifade edebileceği bir mekan olacak."

